FC Barcelone : toujours pas de Yamal contre Getafe, mais un joueur incertain est bien là

L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le match contre Getafe ce soir en Liga. Lamine Yamal n’est toujours pas là mais Pau Cubarsi, si.

Ce soir, Hansi Flick a l’intention de faire tourner son effectif. Car, trois jours après la difficile victoire à Newcastle (2-1) en Champions League et avant une prochaine semaine avec encore deux matches au programme, l’entraîneur du FC Barcelone comprend qu’il faut laisser certains Blaugranas se reposer. Aussi, même s’il a convoqué toutes ses forces vives, moins Lamine Yamal et Gavi, toujours blessés, il devrait laisser des titulaires habituels sur le banc. Comme, par exemple, Pau Cubarsi, gêné depuis plusieurs jours à un genou.

Gardiens : J.Garcia, Szczesny, Kochen.

Défenseurs : Araujo, Cubarsi, Christensen, Martin, Koundé, Garcia, Jofre.

Milieux : Pedri, Fermin, Casado, Olmo, De Jong, Bernal.

Attaquants : Torres, Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony, Fernandez.