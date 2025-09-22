FC Nantes – Stade Rennais : après le derby, Pierre Ménès fracasse le projet Beye ! 
PSG : un complot contre Dembélé pourrait lui coûter le Ballon d’Or !

Ousmane Dembélé en civil, à son arrivée à Clairefontaine.
Bastien Aubert
22 septembre 2025

À quelques heures de la cérémonie du Ballon d’Or 2025, le PSG retient son souffle. Ousmane Dembélé est le grand favori mais en coulisses, un lobbying discret en faveur d’Achraf Hakimi pourrait redistribuer les cartes et fragiliser les chances du Français.

Depuis plusieurs semaines, tout semble indiquer qu’Ousmane Dembélé est lancé vers le Ballon d’Or. Étincelant avec le PSG, décisif en Ligue des champions comme en Ligue 1, champion du monde 2018 avec la France, il incarne le profil parfait pour soulever le prestigieux trophée. Ses statistiques et son influence sur le jeu parisien en font un candidat naturel. Pour lui comme pour le club, ce sacre représenterait un moment historique, un symbole fort de la domination sportive du PSG sur la scène européenne.

Le lobbying du Maroc pour Hakimi

Mais l’équation est loin d’être simple. Car selon les révélations du journaliste Romain Molina, le Maroc aurait déployé une intense campagne de lobbying pour pousser Achraf Hakimi le plus haut possible dans le classement. L’appareil d’État se serait mobilisé, activant ses réseaux politiques, sportifs et médiatiques afin de rallier un maximum de votes africains autour du latéral droit parisien. Objectif : voir un Marocain décrocher le Ballon d’Or pour la première fois de l’histoire. Si l’initiative a peu de chances de suffire à détrôner Dembélé, elle pourrait néanmoins fragmenter le vote. En siphonnant une partie des soutiens africains traditionnellement acquis à d’autres favoris, Hakimi pourrait empêcher Dembélé d’obtenir une avance confortable.

Le danger d’une dispersion des voix parisiennes

Au-delà de ce duel interne, une autre problématique inquiète le PSG : ses nombreux nominés. Outre Dembélé et Hakimi, plusieurs Parisiens figurent dans la liste finale : Vitinha, Nuno Mendes, Désiré Doué et Gianluigi Donnarumma (désormais à Manchester City mais encore crédité pour sa saison parisienne). Cette pluralité de candidats est une fierté pour le club, mais elle risque aussi de disperser les voix et de réduire les chances de voir un joueur rouge et bleu triompher. Ce soir au Théâtre du Châtelet, le suspense sera donc total. 

