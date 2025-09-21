Le PSG est passé tout près de mettre la main sur Dean Huijsen (20 ans), le jeune défenseur espagnol du Real Madrid. L’agent du joueur, Ali Barat, a révélé que le club parisien avait été une « vraie option » pour le défenseur en 2024, mais que l’opportunité n’a finalement pas été saisie.

Dean Huijsen fait les beaux jours du Real Madrid. Arrivé cet été, le défenseur espagnol a pourtant failli soigner au PSG à l’été 2024. « Luis Campos, comme toujours, a été parmi les premiers à reconnaître son potentiel », explique Ali Barat. Mais malgré l’intérêt du PSG, Huijsen a estimé qu’il aurait davantage de chances de jouer régulièrement à Bournemouth plutôt qu’à Paris. Un choix logique pour un joueur soucieux de son développement et de son temps de jeu.

Lorsque le Real Madrid est entré dans la danse, la situation a basculé. Les Merengues ont présenté un projet parfaitement aligné avec son développement à long terme, montrant une conviction forte et une vision claire pour l’avenir du jeune défenseur. « Pour Dean, le Real Madrid représentait la bonne vision pour son avenir », confirme l’agent.

Pour le PSG, c’est un petit regret à ajouter à son mercato. Alors que le club parisien cherchait à sécuriser l’avenir dans le secteur défensif, il voit un crack potentiel s’engager ailleurs, renforçant la concurrence européenne tout en rappelant l’importance de convaincre rapidement les jeunes talents.