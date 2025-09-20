Touché à la tête vendredi dernier contre Lorient (4-0), Nayef Aguerd a manqué le déplacement à Madrid mardi mais il s’est entraîné normalement hier, à deux jours du Classico.

Il aura suffi d’un match pour que Nayef Aguerd mette tout le monde d’accord. Avant la réception de Lorient (4-0) vendredi dernier, l’OM se cherchait un patron défensif. Après, le Marocain faisait l’unanimité autour de son nom. Le souci, c’est qu’il a été victime d’un choc à la tête face aux Merlus. Et même s’il a terminé la rencontre, inscrivant au passage le quatrième but des siens d’une frappe de 25 mètres, cela a suffi à lancer un protocole commotion cérébrale qui l’a privé du choc à Madrid (1-2) mardi.

C’est bien parti pour Aguerd mais il y a encore un doute

Evidemment, les supporters marseillais – et certainement Roberto De Zerbi ! – espèrent qu’Aguerd sera rétabli pour le Classico de dimanche. C’est plutôt bien parti. En effet, le défenseur central s’est entraîné normalement hier. Pour autant, il n’a pas encore le feu vert du staff médical. Le protocole doit être suivi à la lettre et on ne saura que ce samedi si tous les doutes concernant un potentiel traumatisme cérébral ont été évacués.

A l’heure où le PSG se présente amoindri au Vélodrome, la présence du nouveau patron défensif de l’OM serait une formidable nouvelle.