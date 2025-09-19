PSG – OM : sale nouvelle pour une recrue marseillaise avant le Classico !

L’OM devra faire sans Hamed Traoré à Paris. Et pour plusieurs semaines…

A deux jours du Classico entre le PSG et l’OM, Roberto De Zerbi était en conférence de presse ce vendredi. Et l’Italien, interrogé sur l’état de ses troupes, a annoncé une mauvaise nouvelle. Elle concerne Hamed Traoré.

Hamed Junior Traoré out

« Concernant Nayef Aguerd, on verra demain, après-demain, a glissé De Zerbi. On suit vraiment tous les protocoles médicaux. La santé passe avant tout. Mais Traoré s’est fait mal samedi. Il va être indisponible quelques semaines ». Un coup dur pour l’OM, et pour l’ancien auxerrois.