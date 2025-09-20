Après avoir longtemps été côte à côte, les présidents de l’OM et du PSG sont en pleine guerre froide. Et ce depuis le fameux match à Auxerre (0-3) où Pablo Longoria a laissé exploser sa colère !

Dimanche soir, le Classico livrera un nouvel épisode épicé de son histoire veille d’un demi-siècle. Mais, pour la première fois, en tribune officielle, ce sera aussi chaud que sur le terrain ! Car après des années passées à aller dans le sens de Nasser al-Khelaïfi, ce qui avait le don d’exaspérer ses supporters, Pablo Longoria a décidé de l’affronter frontalement. Le président de l’OM n’hésite plus à pointer du doigt l’influence néfaste de son homologue du PSG au sein de la Ligue, en attendant de tirer à vue sur le dopage financier scandaleux du Qatar.

NAK a mal pris les propos de Longoria à Auxerre

L’Equipe du jour nous apprend que le jour où tout a basculé est le 22 février 2025, avec le fameux Auxerre-OM (3-0) pendant lequel Longoria a dégoupillé contre l’arbitrage. Quelques jours auparavant, l’Espagnol s’était pris un coup de pression de la part de Frank McCourt, lassé de remettre au pot chaque été pour sauver l’OM. Longoria a alors pris conscience que la mainmise du PSG sur les instances et les trophées lui était forcément préjudiciable. Il est rentré en France avec cette volonté de contesté cette emprise néfaste.

Du côté d’al-Khelaïfi, on a très mal pris les propos de Longoria dans les couloirs de l’Abbé-Deschamps sur la corruption sévissant dans le championnat et, surtout, sur la possibilité d’aller jouer la Super League. Depuis, c’est la guerre froide entre les deux hommes. L’Equipe révèle que le Qatari, qui était pourtant assis à côté de Longoria lors du dernier conseil d’administration de la LFP, a parlé de lui sans jamais le nommer alors qu’auparavant, les deux hommes plaisantaient pendant ces réunions. L’ambiance promet donc d’être glaciale dans la tribune présidentielle du Vélodrome dimanche !