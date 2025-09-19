Le coach de l’OM attend plus de son attaquant anglais.

A deux jours du Classico entre le PSG et l’OM, Roberto De Zerbi était en conférence de presse ce vendredi. Et l’Italien, interrogé sur le début de saison de Mason Greenwood, auteur d’un but et et deux passes décisives lors des deux derniers matches contre Lorient et le Real Madrid, a fait part de ses attentes par rapport au Britannique.

Il veut que Greenwood la joue comme Raphinha

« Je m’attends de sa part qu’il devienne un joueur total, comme les plus grands joueurs en Europe, a déclaré De Zerbi. Hier j’ai vu un peu de Newcastle-Barcelone, j’ai vu Raphinha qui pressait tout le monde les 20 dernières minutes, avec une détermination incroyable. Je vois aussi Mbappé à Madrid, Dembélé aussi. » Et à l’Italien d’ajouter : « Je voudrais l’aider. J’aimerais qu’il devienne un joueur complet, un joueur d’équipe. C’est mon travail, ce n’est pas seulement un travail individuel. Le collectif, tu l’améliores en améliorant les individualités ». Trop suffisant, Greenwood ? C’est ce qui ressort des propos de son coach, manifestement désireux de le « piquer » un peu.