Presnel Kimpembe se confie : ses larmes, ses blessures et son départ du PSG

Après 20 ans passées au sein du PSG, Presnel Kimpembe a quitté le club de la capitale pour rejoindre le Qatar. Pour Canal+, il s’est confié sur sa fin d’aventure compliquée à Paris.

Presnel Kimpembe, défenseur emblématique du PSG et champion du Monde 2018, a marqué l’histoire du club parisien pendant vingt ans. Invité de l’émission Clique sur Canal+, l’ancien joueur de 30 ans s’est livré avec émotion sur sa carrière, ses blessures et son départ récent vers le Qatar SC.

« J’ai souffert avant que ça arrive »

Le joueur ne cache pas les difficultés traversées ces dernières années : « Ça a été une période très compliquée dans ma vie. Je savais que cette blessure allait arriver un jour, mais je ne savais pas quand », raconte-t-il au sujet de la rupture de son tendon d’Achille, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant deux ans. Avant la Coupe du Monde 2022, Kimpembe ressentait déjà des douleurs et faisait « des soins, du renforcement du mollet pour l’éviter. Ma santé n’était pas top. J’ai souffert avant que ça arrive ».

Cette épreuve a été un véritable test pour le champion du monde : « J’ai traîné ma peine pendant deux ans et demi – trois ans. J’ai beaucoup souffert », confie-t-il, la voix parfois tremblante, en évoquant la douleur physique et mentale de cette période. Ses adieux au Parc des Princes n’ont pas été simples non plus, et il n’a pu retenir ses larmes.

Pas de guerre entre Kimpembe et le PSG

Concernant son départ du PSG, Kimpembe insiste sur la sérénité des échanges avec le club : « Tout est allé vite, j’ai échangé avec le club sur ma situation, sur comment on pouvait avancer. Je savais qu’il n’y aurait pas de guerre avec Paris. Il n’y a jamais eu de problème. J’ai tout simplement envie de jouer. J’ai parlé avec le coach (Luis Enrique), le président (Nasser al-Khelaïfi). Je leur ai expliqué que je ne pouvais pas faire une troisième année comme ça. Ils ont envie de me voir jouer. Et j’ai envie de rejouer au foot, j’ai traîné ma peine pendant deux ans et demi – trois ans. J’ai beaucoup souffert. »

Alors que sa carrière sur le terrain se poursuit, Kimpembe se projette déjà vers l’avenir : « J’ai encore plusieurs années à jouer au haut niveau », affirme-t-il, avant d’ajouter qu’il envisage également de devenir « entrepreneur » après sa carrière sportive.

Le parcours de Kimpembe témoigne à la fois de la résilience nécessaire pour surmonter les blessures et de la passion intacte pour le football, même après deux décennies passées sous les couleurs du PSG.