Pour sa saison 2024-2025 exceptionnelle, le PSG a été récompensé par le trophée de meilleur club de l’année.

Malgré sa défaite ce soir face à l’OM, le Paris Saint-Germain a tout de même été désigné meilleur club de l’année lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2025, une distinction qui reflète une saison 2024-2025 exceptionnelle. Le club a dominé le football français en remportant la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions.

Sur la scène européenne, le PSG a brillé en Ligue des Champions, s’imposant pour la première fois avec une finale spectaculaire contre l’Inter Milan (5-0). Le parcours en Coupe du Monde des clubs a également été remarquable, malgré une défaite face à Chelsea en finale (0-3) dans le nouveau format de la compétition.