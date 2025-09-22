Porté par un Vélodrome en fusion et une envie inégalable, l’Olympique de Marseille a fait tomber le Paris Saint-Germain (1-0) dans un Classico qui restera dans les annales. Les notes.

L’OM l’a fait ! Incapable de s’imposer face au PSG en Ligue 1 depuis 2011, les Marseillais ont vaincu le signe indien pour dominer le champion de France au terme d’une rencontre de qualité (1-0). D’emblée, les Marseillais ont frappé par Nayef Aguerd, qui a devancé un Lucas Chevalier fautif pour ouvrir la marque de la tête (1-0, 4e). Dans un Vélodrome en fusion, et pendant un gros quart d’heure, les locaux ont fait plus que jeu égal avec le PSG. Mieux, Amine Gouiri fracassait la transversale d’une frappe lourde (25e). L’OM pensait doubler la mise mais le but de Pavard était refusé pour un hors-jeu justifié (28e). Les Parisiens, groggys, s’en remettaient à Kvara pour chauffer Rulli. À côté (29e).

Un OM plein d’envie et de solidarité a gagné

Le PSG avait le monopole du ballon en seconde période mais de manière stérile. Il fallait que Kvara allume une mèche et oblige Rulli à une horizontale de folie pour écarter le danger (58e). Acculé, l’OM procédait par contre mais Greenwood était trop court devant Chevalier (80e). Les dernières minutes semblaient une éternité mais les Marseillais tenaient bon pour lever les poings au ciel. L’orage était bien loin.

TOPS :

Timothy Weah

Un guerrier. Il a mis de l’impact dans chacune de ses actions, qu’elle soit défensive ou offensive. Toujours face au jeu et souvent à pleine vitesse, il a imprimé une rapidité d’exécution au jeu olympien pour le porter vers l’avant. Il a également réussi la double prouesse de museler Nuno Mendes et Kvara avant de laisser sa place à Amir Murillo (77e).

Geronimo Rulli

Quelle performance XXL encore pour Geronimo Rulli ! Comme à Madrid, le gardien argentin a sorti plusieurs parades de grande classe qui ont écœuré les attaquants parisiens. La pression semble couler sur lui et il répond présent de match en match. Immense.

Mason Greenwood

On attendait l’Anglais dans un grand match et il a enfin répondu présent. Dans la lignée de sa prestation à Madrid, Mason Greenwood a apporté toute sa touche technique pour mettre le danger dans la moitié adverse. Il est également venu prêter main forte dans le repli défensif. Précieux.

FLOPS :

Lucas Chevalier

Le gardien du PSG est clairement fautif sur l’ouverture du score d’Aguerd : il doit être maître de sa zone et ne l’a pas été (4e). Hormis une sortie à terre devant Mason Greenwood (80e) et un arrêt dans le temps additionnel, Lucas Chevalier n’a finalement pas eu beaucoup de travail par la suite. Le mal était fait.

Igor Paixao

Souvent alerté dans le bon tempo, le Brésilien a été l’Olympien le plus décevant après des premiers ballons prometteurs. Volontaire mais brouillon, il a envoyé une mine de peu à côté suite à un corner repoussé dans l’axe (45e). Remplacé par AUBAMEYANG (60e).

Achraf Hakimi

Le Ballon d’Or lui a-t-il trotté dans la tête ? Le Marocain a été méconnaissable pendant la majeure partie de la rencontre, bien bloqué dans ses intentions par l’excellent Emerson. Les jambes ont semblé lourdes ce soir et il a même fini son match en faisant exclure Roberto De Zerbi dans le temps additionnel !

Les notes du Classico :

OM : Rulli (8) – Balerdi (7), Pavard (6), Aguerd (7) – Weah (7, puis Murillo 78e), Emerson (7), O’Riley (6), Höjbjerg (6) – Gouiri (6, puis Nadir 77e), Greenwood (7, puis Vaz 89e), Paixao (5, puis Aubameyang 60e).

PSG : Chevalier (4) – Zabarnyi (4), Marquinhos (4), Pacho (4, puis Lee 63e) – Hakimi (4), Mendes (5) – Zaïre-Emery (3, puis Mayulu 73e), Vitinha (5), Ruiz (5) – Kvara (6), Ramos (4, Mbaye 88e).