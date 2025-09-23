Au lendemain de son sacre au Ballon d’Or, Ousmane Dembélé sera présent sur le plateau du JT de TF1, ce soir. Nous avons des vidéos de l’attaquant du PSG arrivant au siège de la chaîne.

Ca n’a pas encore été annoncé mais Ousmane Dembélé sera au journal télévisé de TF1 ce soir. L’attaquant du PSG est arrivé cet après-midi au siège de la première chaîne, sans doute pour y enregistrer par avance cet entretien. Il tenait entre ses mains le Ballon d’Or remporté hier, lors de la soirée au Théâtre du Châtelet. Après une saison 2024-25 exceptionnelle, l’ancien Rennais est devenu le sixième Français à remporter le précieux trophée, après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 et 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022).