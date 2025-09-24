En éclaboussant la Liga de son talent dès ses débuts sous le maillot du Real Madrid, Kylian Mbappé vient de franchir une barre symbolique : plus rapide que son idole Zinedine Zidane, il a déjà battu le total de buts de la légende française en championnat d’Espagne. Un passage d’icône à héritier en pleine lumière au Bernabéu.

Mbappé frappe fort face à Levante

Mardi soir, le Real Madrid recevait Levante pour le compte de la 6e journée de Liga. Mbappé, jusque-là discret, a renversé la partie en seconde période.

Sur penalty, il s’est offert un geste technique rare : une panenka pleine de sang-froid à la 63e minute, rassurant le Real après une réduction du score adverse. Un choix culotté qui a soulevé le Bernabéu et confirmé sa confiance retrouvée.

Trois minutes plus tard, l’attaquant français a récidivé. Profitant d’une ouverture dans la défense, il a éliminé le portier d’un crochet assuré avant d’ajuster sereinement dans le but vide. Un nouveau doublé pour l’ancien Parisien, déjà omniprésent depuis le début de la saison.

Mbappé dépasse Zidane : un cap historique

Ce doublé n’a rien d’anodin : il propulse Mbappé à 38 buts en seulement 40 matchs de Liga avec le Real Madrid, surpassant déjà la marque de Zidane (37 buts en 155 matchs de championnat sous le même maillot).

Kylian Mbappé : 38 buts en 40 matchs

Zinedine Zidane : 37 buts en 155 matchs

À 26 ans, le Bondynois pulvérise les statistiques de son aîné, qui fut longtemps un repère de réussite au Real, tant comme joueur que comme entraîneur. Ce cap atteint si rapidement par Mbappé n’est pas seulement une question de chiffres mais marque le passage de témoin entre deux générations d’icônes françaises à Madrid.

Un début de saison tonitruant pour le Real Madrid

Ce nouveau record individuel prend place dans un contexte collectif idéal. Le Real Madrid réalise un début de saison parfait, affichant régularité et efficacité offensive.

Mbappé, déjà à 7 buts en 6 journées, porte le club vers les sommets et conforte son statut de pièce maîtresse dans le dispositif madrilène. Son impact immédiat galvanise le vestiaire et fait naître de grandes ambitions pour la suite.

La dynamique actuelle laisse entrevoir une saison prometteuse pour le Real et invite à suivre de près la capacité de Mbappé à repousser toujours plus loin ses propres records.

En dépassant Zidane dès ses 40 premiers matchs de Liga, Kylian Mbappé inscrit d’ores et déjà son nom dans les annales du Real Madrid. Alors que la saison ne fait que commencer, tous les regards se tournent vers les prochaines affiches, où le crack de Bondy tentera encore d’affirmer sa légende dans la capitale espagnole.