Ballon d’Or 2025 : Le clan Hakimi réagit à sa 6ème place
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Real Madrid : Mbappé efface déjà Zidane en Liga

Real Madrid : Mbappé efface déjà Zidane en Liga
Louis Chrestian
24 septembre 2025

En éclaboussant la Liga de son talent dès ses débuts sous le maillot du Real MadridKylian Mbappé vient de franchir une barre symbolique : plus rapide que son idole Zinedine Zidane, il a déjà battu le total de buts de la légende française en championnat d’Espagne. Un passage d’icône à héritier en pleine lumière au Bernabéu.

Mbappé frappe fort face à Levante

Mardi soir, le Real Madrid recevait Levante pour le compte de la 6e journée de Liga. Mbappé, jusque-là discret, a renversé la partie en seconde période.

Sur penalty, il s’est offert un geste technique rare : une panenka pleine de sang-froid à la 63e minute, rassurant le Real après une réduction du score adverse. Un choix culotté qui a soulevé le Bernabéu et confirmé sa confiance retrouvée.

Trois minutes plus tard, l’attaquant français a récidivé. Profitant d’une ouverture dans la défense, il a éliminé le portier d’un crochet assuré avant d’ajuster sereinement dans le but vide. Un nouveau doublé pour l’ancien Parisien, déjà omniprésent depuis le début de la saison.

Mbappé dépasse Zidane : un cap historique

Ce doublé n’a rien d’anodin : il propulse Mbappé à 38 buts en seulement 40 matchs de Liga avec le Real Madrid, surpassant déjà la marque de Zidane (37 buts en 155 matchs de championnat sous le même maillot).

  • Kylian Mbappé : 38 buts en 40 matchs
  • Zinedine Zidane : 37 buts en 155 matchs

À 26 ans, le Bondynois pulvérise les statistiques de son aîné, qui fut longtemps un repère de réussite au Real, tant comme joueur que comme entraîneur. Ce cap atteint si rapidement par Mbappé n’est pas seulement une question de chiffres mais marque le passage de témoin entre deux générations d’icônes françaises à Madrid.

Un début de saison tonitruant pour le Real Madrid

Ce nouveau record individuel prend place dans un contexte collectif idéal. Le Real Madrid réalise un début de saison parfait, affichant régularité et efficacité offensive.

Mbappé, déjà à 7 buts en 6 journées, porte le club vers les sommets et conforte son statut de pièce maîtresse dans le dispositif madrilène. Son impact immédiat galvanise le vestiaire et fait naître de grandes ambitions pour la suite.

La dynamique actuelle laisse entrevoir une saison prometteuse pour le Real et invite à suivre de près la capacité de Mbappé à repousser toujours plus loin ses propres records.

En dépassant Zidane dès ses 40 premiers matchs de Liga, Kylian Mbappé inscrit d’ores et déjà son nom dans les annales du Real Madrid. Alors que la saison ne fait que commencer, tous les regards se tournent vers les prochaines affiches, où le crack de Bondy tentera encore d’affirmer sa légende dans la capitale espagnole.

LigaReal Madrid

Les plus lus

Ballon d’Or 2025 : Le clan Hakimi réagit à sa 6ème place
PSG...

Ballon d’Or 2025 : Le clan Hakimi réagit à sa 6ème place

Par Louis Chrestian
Real Madrid : Mbappé efface déjà Zidane en Liga
Liga...

Real Madrid : Mbappé efface déjà Zidane en Liga

Par Louis Chrestian
ASSE : Stassin en veut encore plus !
ASSE...

ASSE : Stassin en veut encore plus !

Par Louis Chrestian
Le milieu du FC Nantes Johann Lepenant en action face à Auxerre.
FC Nantes...

FC Nantes : Lepenant interpelle Castro sur sa tactique !

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland donnant des consignes lors du match de l'ASSE contre Clermont.
ASSE...

ASSE : Horneland tire un énorme point positif de la victoire à Amiens

Par Raphaël Nouet
Habituellement hostile à l'OM, la Meinau pourrait être indifférente vendredi.
Ligue 1...

OM : l’ambiance sera délétère vendredi à la Meinau !

Par Raphaël Nouet
Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo.
Liga...

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, couple le plus influent de la planète !

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr célébrant un but avec le Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : Vinicius répond magistralement au flop du Ballon d’Or, Mbappé brille aussi

Par Raphaël Nouet
Jean-Michel Aulas assistant au match entre la France et le Belgique chez les féminines.
ASSE...

ASSE : Jean-Michel Aulas flatte Kilmer Sports et plus particulièrement un dirigeant !

Par Raphaël Nouet
La joie de Florian Tardieu et de ses partenaires après le but à Amiens.
ASSE...

L’ASSE frappe un grand coup à Amiens, les notes des Verts

Par Raphaël Nouet
Franck et Waldemar Kita lors d'un match à la Beaujoire.
FC Nantes...

Kita et un Canari inattendu ont secoué le FC Nantes à la mi-temps du derby !

Par Raphaël Nouet
Gavi lors d'un match de pré-saison du FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Gavi opéré, son indisponibilité connue

Par Raphaël Nouet
Tyler Morton en action lors de l'Olympico entre l'OL et l'OM.
Ligue 1...

OL : Juninho et Benzema ont incité Morton à signer !

Par Raphaël Nouet
Dro Fernandez lors du trophée Gamper.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone va faire une Lamine Yamal avec sa dernière pépite

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, lors d'une conférence de presse.
Liga...

Real Madrid : la compo merengue pour le match à Levante

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé brandissant le Ballon d'Or 2025.
ASSE...

Les infos du jour : les hommages affluent pour le Ballon d’Or de Dembélé, OM – PSG a battu des records

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland sur le bord de touche lors du match ASSE-Reims.
Amiens SC...

Amiens – ASSE : le onze des Verts avec des changements par rapport à Reims

Par Raphaël Nouet
Pierre-Emile Hojbjerg à la lutte avec Warren Zaïre-Emery lors d'OM-PSG.
Ligue 1...

OM – PSG : audience record pour le Classico mais le Ballon d’Or a fait mieux !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du derby contre Lille.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage n’a aucune intention d’imiter Luis Enrique (PSG)

Par Raphaël Nouet
Le gardien d'Amiens et ancien Vert Paul Bernardoni lors du match à Montpellier.
ASSE...

ASSE : Amiens s’attend à une marée verte à la Licorne !

Par Raphaël Nouet
La sortie ratée de Lucas Chevalier ayant entraîné le seul but d'OM-PSG.
Ligue 1...

PSG : Chevalier sort du silence après sa boulette à Marseille

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé brandissant son Ballon d'Or, lundi 22 septembre à Paris.
Ligue 1...

PSG – EXCLU : Dembélé sera au JT de TF1 ce soir (vidéos) !

Par Raphaël Nouet
Le Camp Nou, en travaux depuis deux ans et demi.
FC Barcelone...

Après Yamal et le Ballon d’Or, le FC Barcelone prend un 2e coup de massue en 24h !

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr pestant contre l'arbitrage lors du Mondial des Clubs.
Liga...

Real Madrid : Vinicius méchamment moqué à cause de Dembélé et du Ballon d’Or

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet