PSG : Marco Verratti se livre comme jamais sur son départ de Paris
Parti du PSG en 2023, Marco Verratti garde toujours un très bon souvenir de son passage dans la capitale.
Après 11 ans au PSG, Marco Verratti a tourné la page parisienne en 2023, mais le cœur reste ancré dans la capitale. Interrogé par la chaîne YouTube de la Qatar Star League, le milieu italien, désormais à Al-Duhail, a évoqué son attachement profond pour son ancien club.
« Paris, c’est un peu comme ma deuxième maison. J’ai passé 11 ans là-bas, j’ai passé des moments inoubliables. J’ai connu pas mal de gens qui sont restés encore proches de ma vie. Je suis devenu un homme à Paris, ça m’a changé la vie en tout. Comme footballeur, comme personne. »
« Le bon moment pour se quitter d’une bonne façon »
Pour Verratti, quitter le PSG n’était pas un adieu amer, mais un au revoir réfléchi : « C’était la fin d’une très jolie histoire. C’était, je pense, le bon moment pour se quitter d’une bonne façon. » Le joueur souligne également la relation spéciale qu’il a entretenue avec les supporters français : « J’ai reçu beaucoup d’amour de la part de tous les Français quand je suis arrivé. J’essayais de leur donner toute la confiance sur le terrain, en faisant le maximum. »
Le milieu de terrain garde également un souvenir vivant de sa dernière soirée au club : « C’était la dernière soirée pour célébrer toutes ces 11 ans d’histoire. » Même à des centaines de kilomètres, l’histoire entre Verratti et le PSG continue de résonner : loin des yeux, mais toujours proche du cœur.