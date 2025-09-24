Parti du PSG en 2023, Marco Verratti garde toujours un très bon souvenir de son passage dans la capitale.

Après 11 ans au PSG, Marco Verratti a tourné la page parisienne en 2023, mais le cœur reste ancré dans la capitale. Interrogé par la chaîne YouTube de la Qatar Star League, le milieu italien, désormais à Al-Duhail, a évoqué son attachement profond pour son ancien club.

« Paris, c’est un peu comme ma deuxième maison. J’ai passé 11 ans là-bas, j’ai passé des moments inoubliables. J’ai connu pas mal de gens qui sont restés encore proches de ma vie. Je suis devenu un homme à Paris, ça m’a changé la vie en tout. Comme footballeur, comme personne. »

« Le bon moment pour se quitter d’une bonne façon »

Pour Verratti, quitter le PSG n’était pas un adieu amer, mais un au revoir réfléchi : « C’était la fin d’une très jolie histoire. C’était, je pense, le bon moment pour se quitter d’une bonne façon. » Le joueur souligne également la relation spéciale qu’il a entretenue avec les supporters français : « J’ai reçu beaucoup d’amour de la part de tous les Français quand je suis arrivé. J’essayais de leur donner toute la confiance sur le terrain, en faisant le maximum. »

Le milieu de terrain garde également un souvenir vivant de sa dernière soirée au club : « C’était la dernière soirée pour célébrer toutes ces 11 ans d’histoire. » Même à des centaines de kilomètres, l’histoire entre Verratti et le PSG continue de résonner : loin des yeux, mais toujours proche du cœur.