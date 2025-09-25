Lamine Yamal (FC Barcelone, 18 ans) traîne depuis plusieurs semaines des douleurs persistantes au niveau du pubis qui l’empêchent de s’entraîner et de performer normalement. Un souci physique classique, souvent lié à une usure répétée dans cette zone sensible…

Lamine Yamal sera bientôt de retour mais sa santé inquiète depuis le début de la saison. Officiellement, le FC Barcelone parle d’un simple problème musculaire, fréquent chez les joueurs soumis à une forte charge de travail. Pourtant, dans les coulisses, la rumeur enfle. Le média argentin UPSO Media a laissé entendre que cette blessure pourrait avoir un lien indirect avec… la chanteuse Nicki Nicole.

L’explication est croustillante : certains entraîneurs rappellent souvent à leurs joueurs d’éviter les relations intimes trop fréquentes, jugées néfastes pour le haut niveau en raison de la dépense énergétique qu’elles impliquent. Et pour UPSO Media, l’histoire entre Lamine Yamal et Nicki Nicole pourrait bien être un facteur aggravant dans ce coup d’arrêt du prodige espagnol.

Si l’hypothèse fait sourire, elle relance le débat éternel sur la vie privée des footballeurs et son impact sur leurs performances. Yamal devra rapidement faire taire les rumeurs et retrouver son meilleur niveau sur le terrain. Dès début octobre contre le PSG en Ligue des Champions ?