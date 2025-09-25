Accusé par l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, d’avoir fait jouer Lamine Yamal sous infiltration lors de la dernière quinzaine internationale, le sélectionneur, Luis De La Fuente, a répondu vertement.

Le torchon ne brûle pas entre le FC Barcelone et la sélection espagnole, mais on sent une grosse tension. Les Blaugranas n’ont pas apprécié que Luis De La Fuente fasse jouer Lamine Yamal lors des deux matches de la dernière quinzaine internationale alors que l’ailier de 18 ans souffrait déjà des adducteurs. La conséquence, c’est qu’il n’a plus joué depuis, étant mis au repos par le technicien allemand. Celui-ci a laissé entendre en conférence de presse que le staff de la Roja avait fait jouer son joueur sous infiltration.

« Vous croyez que j’en ai quelque chose à faire de ce qu’a dit Flick ?!? »

Interrogé ce jeudi par l’émission Jugones, Luis De La Fuente a répondu de façon très cash : « Vous croyez qu’alors que je suis en train de profiter de ce moment, j’en ai quelque chose à faire de ce qu’a dit Flick ?!? Eh bien non ! Ca ne m’intéresse pas ! ». Le sélectionneur espagnol aurait toutefois intérêt à ne pas se mettre le Barça à dos car il s’agit de son principal pourvoyeur de joueurs.

Lamine Yamal devrait revenir au jeu lors du match contre le PSG la semaine prochaine. A voir si Luis De La Fuente le sélectionnera lors de la prochaine quinzaine internationale, en octobre, alors que l’Espagne est déjà quasiment qualifiée pour la Coupe du monde 2026…