Alors que le FC Barcelone semblait s’intéresser à Harry Kane (32 ans), le Real Madrid se serait également positionné sur le numéro 9 anglais, brillant au Bayern Munich.

Harry Kane continue de faire tourner les têtes. Brillant cette saison sous les couleurs du Bayern Munich, l’attaquant anglais fait l’objet de nouvelles spéculations sur le marché des transferts. Son nom est récemment revenu dans les discussions du FC Barcelone, mais aussi du Real Madrid, qui semble décidé à ne pas le laisser filer.

Selon le média allemand BILD, les Merengues suivent toujours le dossier de près. Depuis le départ de Karim Benzema, le Real Madrid n’a jamais vraiment remplacé son buteur emblématique. Si Jude Bellingham, Joselu ou Vinícius Jr. ont apporté leur contribution et que Kylian Mbappé s’est parfaitement intégré au système de Xabi Alonso, l’absence d’un vrai numéro 9 fait encore débat.

Le Bayern a son mot à dire pour Kane

Kane, pur finisseur et attaquant complet, pourrait offrir de nouvelles options à l’ancien coach du Bayer Leverkusen, capable de transformer chaque occasion en but. Pourtant, malgré cet intérêt madrilène, un transfert vers Madrid s’annonce pour l’heure compliqué. Kane est lié au Bayern jusqu’en 2027 et le club bavarois n’a aucune intention de le céder, conscient de la valeur stratégique de son buteur.

Si Kane venait à exprimer son souhait de partir et que le Real Madrid passait à l’offensive, les discussions pourraient alors s’ouvrir. Entre Barça et Real, le duel promet déjà d’être chaud, et la planète foot suit de près l’avenir du numéro 9 anglais.