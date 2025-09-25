Selon la presse espagnole, Endrick et Dani Ceballos devraient demander à quitter le Real Madrid en janvier, faute de temps de jeu. Ils étaient pistés par l’OM ces derniers mois.

Le quotidien Sport annonce ce jeudi que, frustré par son temps de jeu, Endrick devrait demander à être prêter cet hiver. Au Real Madrid, Kylian Mbappé est l’indiscutable titulaire en pointe. Et les rares fois où il sort, le Français est remplacé soit par Rodrygo, soit par Gonzalo. Depuis le début de la saison, il n’a pas disputé la moindre minute. Certes parce qu’il se remettait d’une blessure mais il est désormais apte et Xabi Alonso ne compte clairement pas sur lui. L’OM avait un temps songé à lui pour renforcer son attaque cet été…

La Juventus suit Dani Ceballos

Autre cible marseillaise, Dani Ceballos. Le milieu offensif a vraiment été tout proche de signer, avant que son entraîneur ne le convainque de rester en lui promettant du temps de jeu. Il a été titulaire deux journées sur six en Liga mais cela ne lui suffit pas. Sport assure qu’il réfléchirait également à partir cet hiver, mais lui pour de bon, contrairement à Endrick, pour qui ce serait un prêt. L’OM est passé à autre chose en recrutant Matt O’Riley mais c’est désormais la Juventus Turin qui serait sur les rangs pour l’attirer.

Si Ceballos aurait des envies d’ailleurs, il n’est pas sûr, en revanche, que le Real Madrid lui ouvre la porte. Alors que dans le cas d’Endrick, un prêt serait bien vu par la direction comme par Xabi Alonso afin qu’il puisse s’aguerrir.