C’est confirmé, William Saliba va prolonger son contrat avec Arsenal. Le défenseur central a donné son aval à la dernière proposition des Gunners.

Cela fait plusieurs mois que le flou entourant l’avenir de William Saliba persiste. Sous contrat jusqu’en 2027 avec Arsenal, le défenseur central français a fait l’objet d’une proposition de prolongation mais il est également annoncé dans le viseur du Real Madrid. Les Merengue hésiteraient entre lui et Ibrahima Konaté pour former la charnière centrale du futur aux côtés de Dean Huijsen. Eh bien, si les informations de The Athletic sont correctes, c’est plutôt Konaté qui devrait quitter l’Angleterre pour l’Espagne !

Saliba a accepté la dernière offre des Gunners

Le média britannique annonce un accord entre William Saliba et Arsenal pour une prolongation. Le club londonien a formulé une nouvelle offre dans le courant du mois d’août, avec une meilleure proposition salariale. L’ancien Stéphanois et son clan l’ont étudiée avant de donner leur aval ces derniers jours. Il ne manque plus qu’une signature pour officialiser la bonne nouvelle mais elle ne devrait plus tarder.

Pour le Real Madrid, qui a tout de même récupéré un Militao de très haut niveau après sa blessure, la solution devrait donc se nommer Ibrahima Konaté, en fin de contrat avec Liverpool en juin prochain et qui a refusé pour le moment toutes les offres des Reds.