ASSE : Kilmer Sports fait signer un nouveau poids lourd 
Mercato : le Real Madrid a trouvé le moyen de faire craquer le PSG pour Vitinha 

Vitinha (PSG)
Bastien Aubert
25 septembre 2025

Au Real Madrid, on rêve d’ajouter une nouvelle pépite au milieu de terrain. Et la cible est claire : Vitinha. Le Portugais, indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, attire l’œil du président merengue, au point d’imaginer une offre XXL avec un joueur majeur dans la balance.

Et si Florentino Pérez réussissait son coup pour Vitinha ? Selon les informations de Fichajes, le Real Madrid songerait à proposer 50 millions d’euros… plus Rodrygo, pour convaincre le PSG de céder son génial milieu portugais. 

Une proposition colossale, qui montre l’importance accordée par Xabi Alonso à l’arrivée d’un milieu supplémentaire. Le coach espagnol a réclamé du renfort au cœur du jeu pour densifier son effectif et poursuivre la reconstruction de l’entrejeu merengue, déjà doté de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Federico Valverde.

Le PSG insondable pour Vitinha ?

Mais Paris n’a aucune intention de céder. Réticent à l’idée de laisser partir Vitinha, Nasser al-Khelaïfi devrait opposer un refus catégorique. Le Portugais a prolongé en février dernier jusqu’en 2029 et représente une pièce maîtresse du projet parisien. L’ancien joueur de Porto a trouvé sa pleine mesure cette saison et est devenu un relais essentiel dans le système de Luis Enrique.

À cela s’ajoutent les relations glaciales entre le PSG et le Real Madrid, depuis le départ de Kylian Mbappé vers la capitale espagnole. Un contexte qui complique encore un peu plus toute tentative de négociation. Même une offre aussi spectaculaire, avec Rodrygo inclus, semble insuffisante pour briser le verrou parisien.

