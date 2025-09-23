Il y a un an, Vinicius Jr assurait qu’il reviendrait dix fois plus fort après son échec au Ballon d’Or 2024. Douze mois plus tard, personne n’a oublié sa promesse alors qu’il n’a fini que 16e…

Ce soir, le Real Madrid joue à Levante. Mais le Betis Séville a trouvé le moyen d’attirer l’attention des Merengue et de tous ceux qui les détestent en trollant Vinicius Jr. Le community manager du club andalou a en effet repris les mots de l’ailier brésilien qui, il y a un an, avait écrit après sa 2e place au Ballon d’Or 2024 : « Je le ferai dix fois s’il le faut. Ils ne sont pas prêts ». Le tout en accompagnant son message d’une photo d’Ousmane Dembélé, victorieux de l’édition 2025…

Tout le monde se moque de sa 16e place

Dans les faits, plutôt que le motiver à se surpasser, son échec dans la course au BO 2024 a totalement plombé Vinicius Jr. Cela fait un an que l’ancien du Flamengo n’est plus que l’ombre de lui-même, qu’il ne fait plus de différences comme avant. L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid à l’été 2024 lui a porté un sérieux coup car il n’est plus au centre du jeu merengue. Désormais, il doit se mettre au service d’un coéquipier qu’il ne trouve pas plus fort que lui. Sur les nerfs, plus assuré d’une place de titulaire depuis l’arrivée de Xabi Alonso, Vinicius Jr voit sa cote descendre en flèche…

Et les moqueries se multiplier. Passé de la 2e à la 16e place au classement du BO, il est ciblé par des clubs comme le Betis qui n’ont pourtant aucun lien avec lui. Et même Neymar a trouvé le moyen de critiquer la 5e place de Raphinha au classement 2025 mais pas la sienne. Ce qui est très révélateur…