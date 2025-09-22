Selon la presse espagnole, la situation de Vinicius Junior (25 ans) ne s’arrange pas, le Brésilien pourrait quitter le Real Madrid au mercato hivernal. Le Paris Saint-Germain est déjà à l’affût.

Coup de tonnerre pour Vinicius Junior. Remplaçant face à l’OM mardi dernier en Ligue des Champions (2-1), l’ailier brésilien a provoqué le penalty qui a entraîné le penalty et la victoire du Real Madrid mais il a quitté la pelouse la tête basse.

Conscient de ne pas être un titulaire à part entière dans l’esprit de Xabi Alonso, Vinicius pourrait partir au mercato hivernal. « Si la situation reste ainsi, la possibilité qu’il quitte le Real Madrid est sur la table, a affirmé Marcos Benito dans l’émission El Chiringuito. C’est dur mais il peut se passer des choses. »

Les courtisans n’ont pas attendu ce moment pour réagir. Selon Don Balon, le PSG et un club d’Arabie Saoudite dont le nom n’a pas filtré sont déjà venus aux nouvelles au sujet de la situation de Vinicius. Le Brésilien aurait repoussé ces deux clubs… pour l’instant ?