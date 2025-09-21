Le FC Barcelone claque Getafe et revient à deux points du Real Madrid
Le FC Barcelone claque Getafe et revient à deux points du Real Madrid

Le FC Barcelone claque Getafe et revient à deux points du Real Madrid
William Tertrin
21 septembre 2025

Pour clôturer la 5e journée de Liga, le FC Barcelone s’est imposé 3-0 face à Getafe.

Ce dimanche soir, le FC Barcelone recevait Getafe pour la 5e journée de Liga. Et très tôt dans la rencontre, Ferran Torres ouvrait le score. En effet, à la 15e minute, sur le côté droit, Raphinha centrait vers Dani Olmo, qui talonnait pour Torres, lequel concluait sans contrôle du pied droit. Quelques minutes plus tard, le même joueur doublait la mise après un enchaînement rapide : Raphinha déviait le ballon sur sa gauche, Torres contrôlait et tirait avec précision, battant David Soria (34e).

Getafe souffrait et peinait à s’approcher du but, tandis que Barcelone créait constamment le danger. La preuve, à la 41e, Dani Olmo trouvait Robert Lewandowski dans la surface, mais la frappe croisée du Polonais se faisait détourner par le gardien. Peu avant la pause, Ferran Torres manquait un triplé sur un ballon en profondeur de Pedri et sa frappe touchait la transversale (43e).

Au milieu du second acte, Dani Olmo se montrait décisif à nouveau : sur une ouverture longue de Marc Casado sur la droite, Marcus Rashford temporisait et centrait en retrait vers Olmo, qui marquait dans la surface du pied droit (63e).

Avec cette victoire nette, le Barça est seul 2e du championnat (13 points), et revient à deux points du Real Madrid.

FC BarceloneLiga
#A la une#résumé

