Avant la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan, Gianluigi Donnarumma a surpris tous ses coéquipiers avec un geste assez inattendu.

Le 31 mai dernier, sur la route de l’Allianz Arena, Gianluigi Donnarumma a vécu un moment intime et symbolique avant la finale de Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan (victoire 5-0). Dans le bus qui emmenait l’équipe à Munich, le gardien italien a tenu à partager ses émotions avec ses coéquipiers.

« J’ai laissé une lettre à chacun de mes coéquipiers pour les remercier pour ce parcours fantastique. Je l’ai écrite en plusieurs langues afin que tout le monde la comprenne. C’était quelque chose que je ressentais, que je voulais partager et transmettre à tous mes coéquipiers, pour tout ce que nous avions déjà accompli. Il ne manquait plus que la dernière pièce du puzzle pour terminer en beauté. Je suis également heureux que cela ait été pris à coeur et j’espère avoir contribué à apporter quelque chose à chacun », raconte Donnarumma pour France Football.

« Je ne peux pas en parler car ce sont des choses personnelles »

Quand on lui demande s’il peut citer la dernière phrase de cette lettre, le gardien hésite. « Précisément, non. La dernière phrase… Peut-être « je vous aime » ? (En français.) Peut-être, oui. Je ne peux pas en parler car ce sont des choses personnelles, qui concernent l’équipe. Mais c’était une lettre sincère, une lettre écrite avec amour pour tous mes coéquipiers. »

Le geste a en tout cas profondément touché ses partenaires. « Il y a eu des embrassades, des accolades, ça m’a ému. Ils m’ont remercié. Ce fut un beau moment. J’ai essayé, à travers ces mots, de transmettre tout mon être, tout l’amour que je ressens pour eux, pour tout le travail que nous avons accompli ensemble, pour toutes les années où nous avons souffert ensemble. Il y a eu des moments difficiles, mais nous avons su rester unis pour nous relever et réussir ensemble. Nous sommes donc arrivés là où nous voulions et nous avons soulevé la Coupe d’Europe, parce que nous formions ce collectif et que nous avions toujours accompli le travail tous ensemble. Ça a été vraiment spécial. »