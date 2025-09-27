FC Barcelone Mercato : Flick croule sous les blessés, le Barça va recruter !
FC Barcelone Mercato : accord choc pour Haaland, Yamal l’attire au Barça ! 

Erling Haaland (Manchester City)
Bastien Aubert
27 septembre 2025

Erling Haaland (Manchester City, 25 ans) disposerait dans son contrat d’une clause de sortie qui pourrait tout changer pour son avenir à moyen terme. Le FC Barcelone est bien au courant…

C’est une bombe qui vient exploser au sujet de l’avenir d’edling Haaland. D’après Don Balon, le buteur norvégien de Manchester City peut activer une clause fixée à environ 120 millions d’euros, lui permettant de choisir librement son prochain club, à condition de ne pas rejoindre une autre équipe de Premier League. 

Autrement dit, le cyborg a son destin entre ses mains. À Manchester City, le climat n’est plus aussi idyllique qu’à ses débuts. L’équipe de Pep Guardiola, après avoir tout gagné, donne des signes d’usure. La relation entre le coach catalan et son vestiaire n’a plus l’intensité des grandes années, et Haaland, à 25 ans, ne veut pas perdre un temps précieux. Son objectif est clair : enchaîner les trophées et devenir un prétendant régulier au Ballon d’Or. Rester dans un projet qui ne lui garantit pas de lutter pour tout gagner n’est pas envisageable.

Dans ce contexte, le FC Barcelone s’impose comme une destination de rêve. Le Norvégien verrait d’un très bon œil l’idée de rejoindre la Catalogne et de former un duo d’attaque explosif avec Lamine Yamal (18 ans). Haaland serait séduit par la perspective d’écrire une nouvelle page de l’histoire blaugrana à ses côtés. L’entourage du buteur imagine même une complicité capable de rappeler les grandes heures du club, quand Lionel Messi et Samuel Eto’o faisaient trembler l’Europe.

Haaland rêve de jouer avec Yamal 

Dans l’ombre de cette opération, une femme joue un rôle central : Rafaela Pimienta. L’agente, qui a pris la relève du célèbre Mino Raiola, a toujours milité pour que ses joueurs disposent d’une liberté totale de mouvement. Avec Haaland, elle n’a pas dérogé à sa règle. Dès sa sortie du Borussia Dortmund, elle s’est assurée que son protégé conserve une porte de sortie, pour ne pas rester enfermé dans un contrat trop contraignant. 

Pour le Barça, ce serait évidemment un coup monumental. Le ticket Haaland-Yamal donnerait au Camp Nou un nouveau souffle, un projet sportif excitant et une image internationale de premier plan. Mais avant d’imaginer Haaland sous la tunique blaugrana, de nombreuses questions restent ouvertes. Le Barça pourra-t-il mobiliser les fonds nécessaires pour déclencher la clause ? Manchester City acceptera-t-il de voir partir sa star ? Et surtout, Haaland osera-t-il déjà tourner la page anglaise pour embrasser un nouveau défi ? Une chose est certaine : l’avenir de l’attaquant norvégien s’annonce comme l’un des feuilletons brûlants des prochains mois. 

FC BarceloneMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

