Après la nouvelle blessure de Gavi au FC Barcelone, Hansi Flick a tiré la sonnette d’alarme et demande expressément un renfort au milieu de terrain. Deco a déjà activé ses contacts pour tenter un coup malin dès janvier.

La malédiction continue au FC Barcelone. À peine Marc Bernal avait-il signé son retour après une saison blanche, qu’un autre coup dur frappe le vestiaire catalan : Gavi, encore lui, est à l’arrêt. Touché au ménisque, le milieu andalou va manquer au minimum cinq mois de compétition. Un énième coup de massue pour le prodige de 21 ans, déjà trop habitué aux passages par l’infirmerie. Dans le vestiaire, la nouvelle est tombée comme un véritable choc.

Pour Hansi Flick, la patience n’est plus une option. Le technicien allemand sait qu’il ne pourra pas viser tous les objectifs de la saison avec un effectif diminué au milieu de terrain. Selon Don Balon, sa demande est claire : recruter un renfort dès le mercato hivernal. Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a pris le dossier en main et explore plusieurs pistes accessibles dans un contexte économique toujours très contraint pour le club blaugrana.

Impossible, en effet, d’aller chercher une star mondiale à prix d’or. Le Barça n’a pas les moyens financiers d’un Real Madrid ou d’un Manchester City. L’idée est donc de miser sur une opération intelligente, capable de combler l’absence de Gavi sans plomber les finances. C’est là qu’un nom a surgi : Kobbie Mainoo, le jeune talent de Manchester United.

Un coup « à la Rashford » avec Mainoo ?

Promis à un grand avenir, Mainoo traverse une période compliquée sous les ordres de Ruben Amorim et semble ouvert à un départ en prêt. Son profil, technique et énergique, ressemble par certains aspects à celui de Gavi. Deco imagine déjà une arrivée dans le même style que celle de Marcus Rashford l’été dernier, en profitant des bonnes relations établies avec le club mancunien.

Le plan est simple : négocier une formule gagnant-gagnant pour que Mainoo retrouve du temps de jeu et que le Barça pallie une absence devenue insupportable. Reste à convaincre Manchester United de lâcher son jeune milieu, même temporairement.

En attendant, Flick s’accroche avec les forces en présence, mais la réalité est cruelle : sans Gavi, son équipe perd une pièce essentielle dans l’intensité et le pressing, deux éléments centraux de son projet. Le mercato d’hiver pourrait donc être décisif pour la suite de la saison.