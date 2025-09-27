Revue de presse espagnole : double coup dur au FC Barcelone, Vinicius revit au Real Madrid !

Voici la revue de presse espagnole en date du samedi 27 septembre 2025. Au menu : les blessures qui s’enchaînent dans les rangs du FC Barcelone et le retour en grâce de Vinicius Junior au Real Madrid.

AS : « Respiration ou échappée »

Le derby entre l’Atlético Madrid et le Real Madrid est dans toutes les têtes en Espagne, avec Julian Alvarez et Kylian Mbappé en têtes d’affiche. De son côté, Vinicius Junior revit. En mettant en place un schéma en 4-4-2 modulable en 3-4-3 sur les phases de possession, Xabi Alonso a fait un pas vers le Brésilien qui semble s’épanouir dans cette configuration.

MARCA : « Un derby en dessert »

Le derby madrilène aura lieu cet après-midi au Wanda Metropolitano, où l’ailier gauche espagnol Alex Baena pourrait être la grande surprise de Diego Simeone dans son équipe de départ.

SPORT : « Joan Garcia sur le billard »

Sport se remet péniblement de l’absence de Joan Garcia, qui devra se faire opérer du ménisque interne du genou gauche et qui en a pour au moins quatre semaines. Que dire de Raphinha, victime d’une lésion musculaire et indisponible pendant trois semaines ?

MUNDO DEPORTIVO : « Double KO »

Mundo Deportivo vit la même mauvaise sensation que Sport devant les blessures des joueurs du FC Barcelone. La retraite de Sergio Busquets, qui tirera sa révérence en fin de saison, fait aussi beaucoup parler en Catalogne.