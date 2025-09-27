Après la grosse défaite du Real Madrid face à l’Atlético, Xabi Alonso a tenté de trouver les mots juste pour expliquer ce naufrage.

Ce samedi, le Real Madrid a subi une défaite assez sévère sur la pelouse de l’Atlético dans le derby (5-2). Après cette première défaite de la saison, Xabi Alonso a pris la parole devant les médias avec franchise et lucidité, et il a assumé pleinement la responsabilité de son équipe.

« C’est peut-être un mal pour un bien pour l’avenir »

« Ça a été un mauvais match. Nous n’avons pas bien commencé, nous n’avons pas bien joué collectivement, ni dans la qualité du jeu avec ou sans le ballon. Nous sommes dans une phase de construction, c’est notre première défaite et le projet continue. Nous devons tirer des conclusions de ce qui s’est passé, car elles nous seront sûrement utiles à l’avenir. Mais il n’y a pas d’excuses. Nous sommes blessés, tout comme les supporters. C’était un derby et c’est une défaite méritée. Nous n’avons pas été… dans le jeu, il nous a manqué une marche… la défaite fait mal. »

Malgré la déception, Alonso a tenté de voir le côté positif pour l’avenir : « C’est peut-être un mal pour un bien pour l’avenir. Mais oui : nous n’avons pas bien commencé. Dans les duels, sur les ballons dans les espaces… nous avons trop perdu. Ensuite, avec le ballon, nous ne trouvions pas de solutions. Le jeu ne circulait pas et… voilà, c’est un mauvais match en général. Une défaite méritée. »

Le message d’espoir d’Alonso aux supporters

Le manque d’intensité et de compétitivité sont tout de même les principales préoccupations du technicien espagnol : « Le fait que nous ayons manqué d’intensité, d’ajustements pour mieux contrer et mieux ressortir. Pour l’instant, nous avons une idée de ce qui a pu se passer, mais il faut encore l’évaluer. Nous n’avons pas suffisamment été compétitifs, aujourd’hui je pense que l’équipe n’a pas été au niveau requis pour ce type de match, contre ce type d’adversaire. Nous devrons élever notre niveau. C’est ce qui nous attend. »

Enfin, Alonso a tenu à adresser un mot de réconfort aux fans, tout en rappelant que le travail de construction de l’équipe est encore en cours : « Dans le progrès, dans la construction… il y a des jours difficiles. La manière dont nous réagissons, c’est ce qui fait la différence. Nous sommes encore dans une phase de construction. »

