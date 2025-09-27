Après le match nul entre Toulouse et le FC Nantes, Luis Castro a pointé du doigt ses joueurs pour une raison assez étonnante.

Ce samedi, le FC Nantes a ramené un point de Toulouse après un match nul 2-2 au Stadium. Malgré ce résultat, l’entraîneur des Canaris, Luis Castro, a exprimé sa frustration face à ce score. « On mène deux fois au score, » a rappelé le Portugais.

« On aurait dû être un peu plus concentrés en début de seconde période. » Pour autant, le coach a apprécié la réaction de son équipe. « Mais j’ai aimé la mentalité de l’équipe : même à 2-2, on a gardé la même intensité et on a continué de vouloir aller chercher un peu plus. »

« Nos joueurs ne sont pas malins »

Luis Castro est également revenu sur une situation litigieuse dans la surface, qui a permis à Toulouse d’égaliser sur penalty après une faute de Kelvin Amian. « On doit en avoir un nous aussi, » a estimé le coach au micro de Ligue 1+. Il a ensuite expliqué pourquoi ses joueurs n’en avaient pas obtenu : « Mais nos joueurs ne sont pas malins : ils ne tombent pas et ils ne crient pas, et il n’y a pas penalty. »

Enfin, l’entraîneur nantais a insisté sur l’importance de l’équité arbitrale. « Je n’aime pas parler d’arbitrage mais j’espère que tout le monde siffle le même penalty, peu importe la couleur du maillot. » Entre frustration et satisfaction, Luis Castro retient donc surtout l’état d’esprit de ses joueurs, malgré un match qui aurait pu rapporter trois points à Nantes.