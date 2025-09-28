Un an après son arrivée à Al-Ittihad, Laurent Blanc vient de se faire virer.

L’expérience aura duré un peu plus d’un an… Arrivé à l’été 2024, et sacré champion d’Arabie saoudite la saison dernière, Laurent Blanc n’est plus l’entraîneur d’Al-Ittihad. Il a été remercié après une défaite contre l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo hier soir (0-2).

Al-Ittihad l’a remercié

À 59 ans, Blanc se retrouve donc sur le marché. « Le conseil d’administration du club exprime ses sincères remerciements et le remercie pour les efforts fournis durant la période écoulée, et leur souhaite plein succès dans leurs futures collaborations ». Al-Ittihad avait pourtant commencé la nouvelle saison de Saudi Pro League par trois victoires.