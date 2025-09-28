Condamné à cinq ans de prison il y a quelques jours, l’ancien président Nicolas Sarkozy était tout de même présent au Parc des Princes pour PSG-Auxerre. Et il s’est offert une belle gaffe…

Samedi soir, peu après 23 h 30 et la victoire du PSG contre Auxerre (2-0), une confusion amusante a eu lieu dans les couloirs du Parc des Princes, entre vestiaires et pelouse, où circulaient joueurs et invités. Après la cérémonie célébrant Ousmane Dembélé, élu Ballon d’or 2025, une figure bien connue salue les personnes autour d’elle.

Le journaliste Guy Sitruk, présent pour l’UJSF (Union des journalistes de sport), raconte, dans des propos rapportés par Le Parisien : « Je vois cette personne de dos, je reconnais Nicolas Sarkozy et je le dis à ma consoeur Massiré Coréa. »

Une confusion amusante… mais étonnante

L’ancien président, récemment condamné à cinq ans de prison dans l’affaire du financement libyen, se retourne alors, sourit et salue le duo avant de s’éloigner, puis revient pour serrer la main de la journaliste de France Télévisions, pensant s’adresser à la mère d’Ousmane Dembélé.

Il lui lance : « Vous pouvez être fière de lui. Vous l’avez bien éduqué. J’ai vu la scène, lundi, j’étais avec lui. » La journaliste répond simplement : « Nous étions tous avec lui. » Sarkozy s’éloigne ensuite, laissant les deux journalistes amusés, bientôt rejoints par des membres du PSG qui avaient observé la scène de loin.