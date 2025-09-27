Ce samedi soir, quelques jours après sa défaite face à l’OM, le PSG s’est relancé contre l’AJ Auxerre (2-0). Paris reprend donc la place de leader de Ligue 1, mais peut s’inquiéter pour Vitinha et Kvarastkhelia.

Dans ce match entre le PSG et Auxerre au Parc des Princes, ce match débutait fort, et dès la 5e minute, Zaïre-Emery tentait sa chance du droit depuis 18 mètres. Sa frappe était écrasée et finissait dans les bras de Léon, constituant le premier tir cadré de la rencontre. Peu après, Lee et Kvarastkhelia multipliaient les occasions. Lee armait une frappe du pied gauche aux 20 mètres, repoussée par Léon, tandis que Kvarastkhelia tentait ensuite une puissante reprise du pied droit près du poteau gauche.

Dans la foulée de cette action, Zabarnyi ouvrait le score (33e). Lee jouait un corner à droite vers Kvarastkhelia qui lui remettait. Le Sud-Coréen servait Vitinha qui réalisait une belle ouverture aérienne vers le deuxième poteau. Zabarnyi reprenait le ballon du plat du pied gauche à bout portant, trompant Léon. Le PSG menait alors 1-0 à la pause, avec notamment la sortie de Vitinha, remplacé par Hakimi.

Auxerre a été meilleur en seconde période

Dès la reprise, Barcola, venu remplacer Kvarastkhelia (sorti aussi sur blessure) à la pause, se présentait seul face à Léon mais le portier repoussait sa tentative au sol. À la 55e, Beraldo inscrivait le deuxième but pour Paris. Mayulu jouait un corner vers Lee qui lui remettait, puis il centrait parfaitement pour Beraldo. Le défenseur surgissait devant Sierralta et plaçait une tête puissante qui trompait Léon, portant le score à 2-0.

À la 58e minute, Danois tentait sa chance de loin, contrôlait et frappait une superbe balle flottante du pied droit. Chevalier semblait battu mais était sauvé par le poteau gauche. Sinayoko frappait ensuite dans le petit filet extérieur. À la 66e minute, Auxerre continuait de pousser et Namaso profitait d’une erreur de Beraldo pour décocher une frappe du pied droit aux 18 mètres, mais Chevalier se détendait et déviait en corner.

À la 73e minute, Hakimi glissait un petit piqué du pied gauche au-dessus de Léon après un service de Barcola, et pensait inscrire le troisième but, finalement refusé pour hors-jeu. Dans les dernières minutes, le jeune Ndjantou réalisait un bel appel à gauche de la surface auxerroise. Barcola le voyait et le servait : la jeune pousse frappait du gauche mais Léon repoussait ce tir. Enfin, dans le temps additionnel, Mara profitait d’une relance aérienne très hasardeuse de Zabarnyi. Servi idéalement, il frappait vite du droit mais Chevalier repoussait magnifiquement.

Après sa chute dans le Classique, le PSG retrouve la victoire, conserve son invincibilité à domicile, et reprend la place de leader à l’OM (15 points). De bon augure avant le choc face au FC Barcelone en Ligue des Champions, mercredi à 21h.