PSG : une date de retour a été fixée pour Ousmane Dembélé !

Blessé depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé est tout proche d’un retour.

Lauréat du Ballon d’Or lundi dernier, Ousmane Dembélé doit tout de même prendre son mal en patience, étant donné qu’il est actuellement blessé à la cuisse gauche. À l’occasion du match contre Auxerre samedi, l’attaquant de 28 ans a été mis à l’honneur et s’est confié devant les caméras de Ligue 1+.

Dembélé de retour très bientôt

Interrogé sur sa blessure, Dembélé a exprimé son optimisme quant à son retour imminent sur le terrain : « C’est la première partie de saison, il faut être dans les clous pour bien démarrer la deuxième. La rééducation se passe bien. Je serai de retour très bientôt. » Une déclaration qui ravira sans aucun doute les supporters du PSG.

Sur les réseaux, le journaliste Saber Desfarges a même apporté des précisions supplémentaires : « Ousmane Dembélé est attendu sur les terrains juste après la trêve internationale. Le Ballon d’Or a repris la course et a même retouché le ballon. »