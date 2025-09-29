ASSE Mercato : un club de L1 a fait une offre énorme pour N’Guessan !

Le Paris FC, promu en Ligue 1, a tenté de recruter le jeune attaquant de l’ASSE Djylian N’Guessan (17 ans) à la fin du mercato estival.

Ce lundi, à partir de 22h, l’équipe de France U20 disputera son premier match de la Coupe du monde de la catégorie, face à l’Afrique du Sud. La compétition se déroule de l’autre côté de la planète, au Chili. L’Equipe consacre un article à cette épreuve qu’elle retransmet et présente les principales forces des Bleuets. On trouve notamment Djylian N’Guessan. L’attaquant de 17 ans de l’AS Saint-Etienne est promis à un brillant avenir. Et on apprend à la lecture de l’article qu’il a failli changer de crèmerie cet été.

Le Paris FC a proposé 7,5 M€

Selon le quotidien sportif, le Paris FC aurait formulé une offre de 7,5 M€ à l’ASSE pour sa pépite. Si cette somme n’est pas énorme dans le football actuel, elle est quand même conséquente pour un jeune de 17 ans ayant très peu joué jusqu’à présent au niveau professionnel. Et surtout, elle représente près de dix fois plus que la valeur supposée de l’attaquant (800.000€ selon Transfermarkt) ! Malgré cela, comme avec Lucas Stassin, également ciblé par le PFC, l’ASSE s’est montrée intraitable et a refusé cette offre.

Reste qu’avec un secteur offensif aussi fourni que celui de l’AS Saint-Etienne cette saison (Stassin, Davitashvili, Duffus, Cardona, Boakye, Old…), Djylian N’Guessan risque d’avoir du mal à grappiller du temps de jeu en Ligue 2…