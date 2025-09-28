L’ASSE n’est plus leader de la Ligue 2 après sa première défaite de la saison, contre Guingamp (2-3). Passés à côté de leur match, les Verts sont apparus aussi empruntés que nerveux.

Pour nombre de supporters et observateurs, l’ASSE était partie pour survoler la Ligue 2, un championnat dans lequel elle dispose du plus gros budget. Mais ce n’est pas le cas. Après 8 journées, c’est désormais Troyes qui est en tête. L’ESTAC, qui s’était imposé contre Annecy (1-0), a profité de la défaite des Verts contre Guingamp (2-3) pour prendre les commandes. Devant 32 000 spectateurs, Larsonneur et les siens sont passés à côté de leur match. Pas un pour rattraper l’autre, même si Nadé et Lamba n’ont pas grand-chose à se reprocher. Eirik Horneland ne s’y est pas trompé en pointant du doigt l’état d’esprit de ses joueurs après la rencontre. « J’ai senti d’entrée de jeu que nous n’étions pas prêts pour ce match. On était trop passifs. On n’a pas assez pris d’initiatives. On a joué trop doucement. On doit attendre beaucoup plus dans le jeu comme dans les attitudes », a déploré le Norvégien.

Des attitudes qui interpellent

Dans le jeu, les Verts ont manqué d’agressivité, contrairement à leurs adversaires, mais aussi d’allant, d’inspiration, de vitesse. Et dans les attitudes, ce n’était pas ça non plus, entre Davitashvili qui traine les pieds pour sortir après sa petite prestation, Bernauer qui voit rouge pour s’être emporté contre les Guingampais venus fêter leur 3e but au pied du kop nord, et Larsonneur, venu donner la leçon aux Bretons lui aussi. La fin de match a été accompagnée de plusieurs prises de becs et d’un début d’échauffourée. S’il est vrai que les Guingampais étaient un peu pénibles, les Verts ont donné l’impression de ne pas accepter de se faire bouger, et de s’agacer de cette solide opposition. Ils ne peuvent pourtant s’en prendre qu’à eux-mêmes. Car après une belle série de 7 matches sans défaite (5 victoires, 2 nuls), ce premier revers est avant tout la conséquence de leur piètre prestation. Si Horneland a dit qu’il ne l’avait pas vu venir, ce couac devrait permettre de remettre certaines têtes à l’endroit, au sein de l’équipe comme chez les supporters. Non, l’ASSE n’est pas le PSG de la Ligue 2. Elle ne dominait pas vraiment son sujet lors des matches précédents. Et cette fois, elle n’a pas pu s’en remettre à ses attaquants, à commencer par un Stassin éteint. Il faudra élever le niveau pour renouer avec un résultat positif, samedi à Montpellier, face à un MHSC qui a repris du poil de la bête après un début de saison compliqué. On notera que l’ASSE va affronter ces prochaines semaines la plupart des autres équipes du haut du tableau, ses concurrents potentiels. Charge à elle d’être prête, contrairement à hier soir, si elle ne veut pas prendre encore un peu plus de sa superbe.