Dans sa traditionnelle chronique au Progrès, l’ancien défenseur de l’ASSE Patrick Guillou n’a pas été tendre avec les Verts suite à leur défaite à domicile contre Guingamp (2-3).

Quand l’ASSE gagne, et c’est souvent le cas depuis le début de la saison, Patrick Guillou trouve quand même quelque chose à redire. Alors, quand elle s’incline comme samedi face à Guingamp (2-3) dans le Chaudron, l’ancien défenseur ressort les crampons et multiplie les tacles. Dans sa chronique au Progrès, ce lundi, il a fracassé aussi bien les joueurs qu’Eirik Horneland et la direction ! Tout le monde en a pris pour son grade en des termes bien choisis !

« Flop niveau »

Guillou a attaqué fort : « Face à Guingamp, les Verts n’ont pas perdu par malchance. Non, le manque d’humilité est l’origine de tous les maux ». Horneland est qualifié de « prophète nordique » et de « devin scandinave », de nombreux Verts de « larves auto-suffisantes restées bien au chaud » ! La direction, elle, est comparée à des « virtuoses du projet pharaonique ». Le chroniqueur en appelle à « un changement radical de comportement. Aux experts de la data, merci de mettre des filtres dans le tri des données. Merci de bien vouloir débarrasser les icônes éphémères de leur vanité flamboyante et de leur suffisance arrogante » !

La critique n’est pas terminée : « Charges, duels et tacles ne sont pas des repères sémantiques. Ce sont aussi des ingrédients nécessaires pour gagner un match. Certaines « divas » doivent être mieux armées pour résister à l’adversité ». Patrick Guillou a également fustigé l’attitude des Verts au coup de sifflet final et le début de bagarre avec des Guingampais célébrant avec leurs supporters. « En une phrase : avant, pendant et après, un comportement « flop niveau ». » Violent mais pas totalement immérité…