Prêté par Brighton, le milieu danois Matt O’Riley est en train de s’adapter à l’OM après des premiers pas compliqués. Il apprécie visiblement l’effectif en place à Marseille.

Une adaptation qui se déroule à merveille

« Ça se passe très bien, tout le monde a été gentil, le staff et les joueurs. C’est un gros changement dans un pays où on parle une autre langue. Mais le foot, c’est le foot, on n’a pas besoin de la langue. »

Il ne craint pas l’Ajax

« C’est la Champions League, donc c’est très excitant. C’est une bonne équipe, un club avec beaucoup d’histoire. Le challenge va être important mais on doit se concentrer sur nous-même et le reste va venir tout seul. On essaye de gagner chaque match. L’état d’esprit doit être centré sur la victoire mais aussi la performance, c’est comme ça qu’on aura des résultats. On doit exécuter notre football. Demain, c’est un bon test pour le montrer. »

Un recrutement réussi selon lui

« C’est probablement la chose la plus importante pour avoir une bonne relation avec le staff. On a signé beaucoup de bons joueurs mais beaucoup de bonnes personnes surtout. On est connectés sur et en dehors du terrain. C’est facile de performer comme équipe. »

Très positif sur Paixao

« Paixao a beaucoup de qualités. Il peut faire la différence sur un match, il est très talentueux. C’est un super bon gars aussi en dehors du terrain, humble. On est content de l’avoir avec nous. »

La comparaison Celtic-OM au niveau de l’ambiance

« J’ai besoin de plus de temps ici pour répondre à cette question, mais ce sont deux grands clubs passionnés. C’est un privilège de jouer devant ces supporters. Il y a une pression mais j’aime cette responsabilité. »