Il n’y a pas qu’en Ligue 1 que les arbitres sont contestés. En L2 aussi. Mais l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, essaye de les défendre, même s’il aimerait que la VAR soit instaurée.

Dimanche après-midi, les Lillois ont hurlé au scandale après l’arbitrage du match contre Lyon, qu’ils ont perdu (0-1). Dans un grand numéro d’équilibristes, Bruno Genesio et Olivier Létang, qui avaient critiqué les dirigeants marseillais la saison dernière sur le même sujet, ont réclamé une réforme de l’arbitrage. Mais il n’y a pas qu’en L1 que les polémiques contre les hommes en noir se multiplient. En L2 aussi. Interrogé sur le sujet la semaine passée, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a essayé de calmer le jeu même s’il aimerait que la VAR soit instauré dans l’antichambre de l’élite.

« Les erreurs font partie du foot mais on espère qu’il y en aura le moins possible »

« Contre Reims, l’arbitre s’est excusé pour avoir donné le pénalty qui était clairement une erreur. Il a reconnu l’erreur qu’il a commise en donnant le pénalty. Ça arrive dans le football de faire des erreurs. Contre Amiens, deux pénaltys auraient pu être sifflés pour nous mais ça n’a pas été le cas. On n’a pas eu l’occasion de discuter avec les arbitres ce soir-là. On doit faire avec. Les erreurs font partie du foot mais on espère qu’il y en aura le moins possible. On doit avancer. »

« Qu’il s’agisse de moi ou des joueurs, je veux vraiment mettre ces erreurs de côté, je veux qu’on se concentre sur nous. En étant meilleurs on pourra être plus performants. J’ai beaucoup de respect pour les arbitres, pour ce qu’ils font et je les laisse faire leur travail. C’est un avis personnel mais je pense la VAR devrait être en place en Ligue 2 qui est un grand championnat et qui mériterait d’avoir la VAR. »