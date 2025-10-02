Le PSG ramène le FC Barcelone sur terre, Valverde clôt la polémique au Real Madrid

La presse espagnole de ce jeudi 2 octobre 2025 fait la part belle à la défaite du FC Barcelone à domicile face au PSG (1-2) en Champions League hier.

Marca : « Je n’ai pas refusé de jouer »

En Une, Marca affiche Federico Valverde, resté sur le banc lors du match contre le Kairat (5-0) et qui n’a montré aucun enthousiasme pendant son échauffement. L’Uruguayen jure qu’il n’y a aucun problème avec Xabi Alonso mais également qu’il n’a pas refusé de jouer.

AS : « Trop de champions pour ce Barça »

Photo de Lamine Yamal les mains sur les genoux, AS revient sur la défaite du Barça contre le PSG (1-2) hier, rappelant que l’équipe de la capitale était privée de son attaque titulaire.

Sport : freinés

Sport a également choisi une photo de Lamine Yamal, mais sur la sienne, on voit l’ailier se faire tacler par un Parisien. Le média annonce également en Une que Frenkie De Jong va prolonger avec le FCB jusqu’en 2029.

Mundo Deportivo : final cruel

Même photo qu’AS pour MD et même conclusion que tous les autres médias, même si lui insiste davantage sur le but encaissé à la dernière minute. Et sur la grosse intensité de cette rencontre entre deux des favoris à la victoire finale en Champions League cette saison.