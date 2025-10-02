OM : la surprise Vermeeren partie pour s’inscrire dans la durée à Marseille ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone : Flick et la presse espagnole choqués par le PSG

La joie des Parisiens après leur victoire à Barcelone.
Raphaël Nouet
2 octobre 2025

La façon dont le PSG, pourtant privé de nombreux titulaires, s’est imposé face au FC Barcelone (2-1) hier a impressionné tous les observateurs.

En France, on sait depuis un an que le PSG version Luis Enrique est un rouleau compresseur que rien ne peut arrêter. Mais les Espagnols demandaient encore à voir, convaincus que le Real Madrid, dans une bonne saison, et surtout le FC Barcelone peuvent le gêner. Hier matin, les Catalans pensaient encore que s’ils avaient été arbitrés correctement en demi-finales retour de Champions League contre l’Inter Milan (3-4 a.p.), ils auraient pu empêcher le triomphe continental des Parisiens. Mais ça, c’était avant… Avant la démonstration, hier, d’un PSG pourtant privé de quatre titulaires mais finalement victorieux à Montjuic (2-1).

« On n’a pas encore le niveau du PSG »

Ce succès a véritablement impressionné les Barcelonais, en premier lieu leur entraîneur, Hansi Flick, qui a déclaré : « Nous étions fatigués en deuxième mi-temps et face à une équipe aussi forte que le PSG, cela ne pardonne pas. Ce sont les champions d’Europe, ne l’oublions pas ! Nous sommes déçus. Il faut être plus intelligent à la fin d’un match. On va appendre, travailler et s’améliorer. Vraiment, Paris a fait un match fantastique. On n’a pas encore le niveau du PSG. La philosophie du PSG est fantastique avec de jeunes joueurs, plus frais. Il y a des changements et l’équipe reste la même. Ce qui compte, je le dis souvent, c’est la structure. Je suis sûr qu’on peut atteindre le niveau de jeu du PSG. Tout le monde doit défendre et attaquer. Au PSG, tout le monde veut le ballon, tout le monde sait gérer les espaces et les un contre un ».

« C’est l’une des équipes qui a le plus dominé le Barça depuis au moins dix ans »

Plus durs à convaincre mais tout aussi impressionnés, les médias catalans n’en sont pas revenus. Le Parisien a ainsi obtenu le témoignage de Victor Patsi, journaliste travaillant depuis l’époque Johan Cruyff entraîneur pour la chaîne TV3. Ses compliments en disent long sur la façon dont le PSG a marqué les esprits hier soir à Montjuic : « Et encore, cela aurait pu être plus lourd. Vous avez une grande équipe. On ne perd que 2-1 et on devrait presque vous dire merci. C’est l’une des équipes qui a le plus dominé le Barça depuis au moins dix ans. Incroyable ! ».

FC BarceloneLigue des championsPSG
#A la une

Les plus lus

Arthur Vermeeren en action lors d'OM-Ajax mardi.
Ligue 1...

OM : la surprise Vermeeren partie pour s’inscrire dans la durée à Marseille ?

Par Raphaël Nouet
Nuno Mendes a fini par dominer Lamine Yamal après un début impressionnant du Barcelonais.
FC Barcelone...

PSG : 2 Parisiens se payent Yamal pour ses provocations

Par Raphaël Nouet
La joie des Parisiens après leur victoire à Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick et la presse espagnole choqués par le PSG

Par Raphaël Nouet
ASSE : un Vert a passé un message fort après la défaite face à Guingamp
ASSE...

ASSE : un Vert a passé un message fort après la défaite face à Guingamp

Par William Tertrin
FC Barcelone – PSG : Nuno Mendes rend hommage au groupe, Koundé s’incline devant Paris
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : Nuno Mendes rend hommage au groupe, Koundé s’incline devant Paris

Par William Tertrin
Le PSG renverse le FC Barcelone dans les ultimes minutes !
FC Barcelone...

Le PSG renverse le FC Barcelone dans les ultimes minutes !

Par William Tertrin
FC Barcelone – PSG : un autre taulier de Luis Enrique sorti sur blessure
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : un autre taulier de Luis Enrique sorti sur blessure

Par William Tertrin
LOSC : Bruno Genesio connaît sa sanction après son coup de sang face à l’OL
Ligue 1...

LOSC : Bruno Genesio connaît sa sanction après son coup de sang face à l’OL

Par William Tertrin
ASSE : Maxime Bernauer prend très cher après son rouge face à Guingamp
ASSE...

ASSE : Maxime Bernauer prend très cher après son rouge face à Guingamp

Par William Tertrin
RC Lens : la LFP a annoncé sa sanction après les craquages contre le LOSC
Ligue 1...

RC Lens : la LFP a annoncé sa sanction après les craquages contre le LOSC

Par William Tertrin
Le nouveau troll du FC Barcelone au PSG grâce à… l’OM
FC Barcelone...

Le nouveau troll du FC Barcelone au PSG grâce à… l’OM

Par William Tertrin
FC Barcelone – PSG : gros coup de théâtre pour un titulaire de Luis Enrique
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : gros coup de théâtre pour un titulaire de Luis Enrique

Par William Tertrin
ASSE : cet ancien Vert raconte le jour où il a désobéi à Galtier pour faire gagner le derby
ASSE...

ASSE : cet ancien Vert raconte le jour où il a désobéi à Galtier pour faire gagner le derby

Par William Tertrin
LOSC : Bruno Genesio annonce une pluie de retours pour affronter l’AS Rome !
Ligue Europa...

LOSC : Bruno Genesio annonce une pluie de retours pour affronter l’AS Rome !

Par William Tertrin
Ousmane Dembélé lors de PSG-Angers.
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : Dembélé insulté, bus parisien caillassé… ça a chauffé avant le match !

Par William Tertrin
Paulo Fonseca (OL)
Ligue Europa...

OL : un absent dans le groupe de Paulo Fonseca pour affronter Salzbourg

Par William Tertrin
Bradley Barcola (PSG)
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : les compos d’Hansi Flick et de Luis Enrique sont connues

Par William Tertrin
Joan Laporta préside le FC Barcelone
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça va boucler une nouvelle prolongation XXL !

Par William Tertrin
L’OM confirme le terrible coup dur pour Facundo Medina
Ligue 1...

L’OM confirme le terrible coup dur pour Facundo Medina

Par William Tertrin
Le FC Barcelone chambre déjà le PSG avant le match !
FC Barcelone...

Le FC Barcelone chambre déjà le PSG avant le match !

Par William Tertrin
FC Barcelone Mercato : Julian Alvarez répond à l’intérêt du Barça
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Julian Alvarez répond à l’intérêt du Barça

Par William Tertrin
Pierre Sage saluant Habib Beye avant Rennes-Lens.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage a-t-il vraiment été le meilleur entraîneur de L1 en septembre ?

Par Raphaël Nouet
Real Madrid : Federico Valverde brise le silence pour répondre à la polémique
Ligue des champions...

Real Madrid : Federico Valverde brise le silence pour répondre à la polémique

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : énorme nouvelle pour l’avenir d’un titulaire de Luis Castro !
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : énorme nouvelle pour l’avenir d’un titulaire de Luis Castro !

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet