La façon dont le PSG, pourtant privé de nombreux titulaires, s’est imposé face au FC Barcelone (2-1) hier a impressionné tous les observateurs.

En France, on sait depuis un an que le PSG version Luis Enrique est un rouleau compresseur que rien ne peut arrêter. Mais les Espagnols demandaient encore à voir, convaincus que le Real Madrid, dans une bonne saison, et surtout le FC Barcelone peuvent le gêner. Hier matin, les Catalans pensaient encore que s’ils avaient été arbitrés correctement en demi-finales retour de Champions League contre l’Inter Milan (3-4 a.p.), ils auraient pu empêcher le triomphe continental des Parisiens. Mais ça, c’était avant… Avant la démonstration, hier, d’un PSG pourtant privé de quatre titulaires mais finalement victorieux à Montjuic (2-1).

« On n’a pas encore le niveau du PSG »

Ce succès a véritablement impressionné les Barcelonais, en premier lieu leur entraîneur, Hansi Flick, qui a déclaré : « Nous étions fatigués en deuxième mi-temps et face à une équipe aussi forte que le PSG, cela ne pardonne pas. Ce sont les champions d’Europe, ne l’oublions pas ! Nous sommes déçus. Il faut être plus intelligent à la fin d’un match. On va appendre, travailler et s’améliorer. Vraiment, Paris a fait un match fantastique. On n’a pas encore le niveau du PSG. La philosophie du PSG est fantastique avec de jeunes joueurs, plus frais. Il y a des changements et l’équipe reste la même. Ce qui compte, je le dis souvent, c’est la structure. Je suis sûr qu’on peut atteindre le niveau de jeu du PSG. Tout le monde doit défendre et attaquer. Au PSG, tout le monde veut le ballon, tout le monde sait gérer les espaces et les un contre un ».

« C’est l’une des équipes qui a le plus dominé le Barça depuis au moins dix ans »

Plus durs à convaincre mais tout aussi impressionnés, les médias catalans n’en sont pas revenus. Le Parisien a ainsi obtenu le témoignage de Victor Patsi, journaliste travaillant depuis l’époque Johan Cruyff entraîneur pour la chaîne TV3. Ses compliments en disent long sur la façon dont le PSG a marqué les esprits hier soir à Montjuic : « Et encore, cela aurait pu être plus lourd. Vous avez une grande équipe. On ne perd que 2-1 et on devrait presque vous dire merci. C’est l’une des équipes qui a le plus dominé le Barça depuis au moins dix ans. Incroyable ! ».