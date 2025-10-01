Avant le coup d’envoi de la rencontre entre le FC Barcelone et le PSG, les Catalans ont envoyé une première pique à leur adversaire.

Alors que le FC Barcelone se prépare à accueillir le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, l’atmosphère autour du match s’annonce déjà bouillante. Même avant le début de la rencontre, les Blaugranas ont déjà envoyé une petite pique au club français.

La remontada comme motivation

Sur ses réseaux sociaux, le Barça a vient de publier une image de Sergi Roberto célébrant la mythique « remontada » face au PSG en 2017, ce match resté dans toutes les mémoires grâce à son score spectaculaire de 6-1 après un match aller perdu 4-0. La légende accompagnant la photo ne laisse aucun doute : « Chair de poule ». Un petit rappel que pour Barcelone, ce duel reste un moment à part dans son histoire européenne.

Si le PSG se présente avec une équipe légèrement amoindrie, les Catalans, eux aussi orphelins de quelques cadres, semblent déterminés à faire vibrer leurs supporters et à préparer le terrain psychologiquement avant le coup d’envoi. Entre souvenirs mémorables et stratégie de communication, le Barça joue déjà sa carte émotionnelle pour ce choc européen.