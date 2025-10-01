Le choc entre le FC Barcelone et le PSG sera marqué par un duel décisif entre Lamine Yamal et Nuno Mendes. Lequel des deux l’emportera ? Nos journalistes en débattent.

Lamine Yamal

Pour moi, ce duel va tourner en faveur de Lamine Yamal. On a tendance à insister sur la puissance défensive et le volume de jeu de Nuno Mendes, ce qui est vrai, mais il ne faut pas oublier que l’ailier du Barça est capable de déséquilibrer n’importe quel système par sa créativité et son imprévisibilité. On le sait, et c’est la marque des grands joueurs, Yamal trouve toujours le geste juste : une accélération, une feinte, un crochet, une passe qui peut faire la différence.

De retour de blessure, il a montré contre la Real Sociedad qu’il avait retrouvé son explosivité et sa vision du jeu. Face à Mendes, il aura certes un défi très important, mais le Portugais n’est pas à l’abri de laisser de l’espace dans son dos. Et Yamal adore exploiter ces zones, et il n’aura pas besoin de beaucoup d’occasions pour être décisif.

Enfin, il ne faut pas négliger le contexte : le Barça, à domicile, va énormément miser sur ce côté droit. Yamal est largement capable de faire vivre une soirée très compliquée à Mendes, pour ainsi prouver qu’il peut s’imposer même face à l’un des meilleurs latéraux du monde.

William Tertrin

Nuno Mendes

Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Achraf Hakimi a répondu que Lamine Yamal allait être opposé au meilleur latéral du monde, Nuno Mendes, et qu’il aurait du mal à faire ce qu’il veut. Je ne suis pas loin de penser comme lui. Déjà, lors de leur dernière opposition, en finale de la Ligue des Nations en juin, le Portugais a mis sous l’éteignoir l’Espagnol. Ensuite, il ne faut pas oublier que le Blaugrana revient de blessure. Alors, oui, il ne lui a fallu qu’une minute pour délivrer une passe décisive pour Robert Lewandowski lors de son entrée en jeu contre la Real Sociedad (2-1) dimanche. Mais son rival direct n’avait carrément pas le niveau de Mendes.

A l’heure actuelle, je ne vois pas beaucoup de latéraux supérieurs à Nuno Mendes. S’il était vraiment faible au niveau défensif à son arrivée à Paris, il a énormément progressé sous la direction de Luis Enrique. En outre, il est aidé par son ailier et son milieu. A chaque fois qu’il aura le ballon, ce soir, Lamine Yamal devrait être pressé par Bradley Barcola et Fabian Ruiz, avant de tomber sur Nuno Mendes. Je pense que ça fera trop et qu’on verra moins le prodige qu’à l’accoutumée.

Raphaël Nouet