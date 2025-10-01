Une petite phrase lancée en conférence de presse, hier, par Hansi Flick laisse à penser qu’il y aurait des tensions entre l’entraîneur du FC Barcelone et sa superstar, Lamine Yamal.

Il suffit d’un rien pour mettre le feu aux médias espagnols. Cinq mots, pas plus. En déclarant hier que Lamine Yamal devait se « concentrer sur un travail acharné », Hansi Flick a donné à manger pour toute la journée à la presse ibérique. Notamment celle qui soutient le Real Madrid. L’entraîneur du FC Barcelone répondait pourtant simplement à une question portant sur la progression de son ailier de 18 ans, au niveau de jeu déjà phénoménal. Mais certains médias, notamment El Chiringuito, ont passé la soirée dessus, se demandant s’il n’y avait pas un malaise entre les deux hommes.

Un fantasme de la presse madrilène

Car tout ce qui touche à Lamine Yamal est monté en épingle de l’autre côté des Pyrénées. Il y a eu sa fête d’anniversaire pour sa majorité, au cours de laquelle des nains ont été engagés. Il y a aussi sa relation la chanteuse argentine Nicki Nicole. Et surtout, il y a cette décontraction qui confine à l’arrogance. Une partie des médias pense que cela finira par lui jouer des tours. La phrase d’Hansi Flick est donc tombée à pic pour alimenter ce fantasme.

Mais les journalistes catalans présents sur le plateau d’El Chiringuito ont mis les choses au clair : il n’y a aucun problème entre Flick et Yamal. L’Allemand veut juste que son joueur continue à se dédier à son métier, comme il le fait depuis toujours. Ce n’était pas une mise en garde, simplement un souhait. Les médias madrilènes, qui aimerait bien que ce soit la zizanie au Barça, vont donc devoir se chercher un nouvel os à ronger…