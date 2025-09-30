Le directeur sportif du Barça est revenu sur l’un des feuilletons de l’été. Sans prendre de gants…

Viendra, viendra pas… Pour la deuxième fois, Nico Williams a snobé le FC Barcelone pour finalement prolongé à l’Athletic Bilbao. Un feuilleton sur lequel est revenu Deco, dans Mundo Deportivo. Et le directeur sportif du club catalan n’a pas été tendre avec le club basque suite à ce transfert avorté. «Nico n’avait pas exactement le profil qu’on recherchait, mais il peut jouer à gauche comme à droite, et si un grand joueur comme Nico nous sollicite, quand l’agent nous recherche, on discute. Il n’y a pas eu d’erreur, nous avons simplement fixé les conditions du club, puis les négociations doivent être mises sur papier, dans des contrats, et nous avons dit que nous n’acceptions pas les conditions qu’ils ont fixées parce qu’aucun joueur ne va nous conditionner. Nous leur avons donné un délai pour répondre, ils n’ont pas répondu, ils ont fait leur chemin et nous avons fait le nôtre.»

Le board de l’Athetic et l’agent de Williams montrés du doigt

Et au Portugais de fustiger la gestion de Bilbao… « Je ne pense pas que Bilbao soit un exemple. Nous n’avons pas cherché leur joueur, nous ne sommes pas allés le chercher. Ils doivent se préoccuper de l’agent qui est venu plusieurs fois au Barça pour proposer le joueur. Je n’entre pas dans les détails, sinon je devrais expliquer les négociations qui se déroulent bien ou mal. Et je n’aime pas cela. J’ai des relations avec les agents et je ne dois pas les exposer en public. Chacun veut travailler pour son propre joueur, c’est normal, et je n’entrerai pas dans les détails. Je veux juste qu’il soit clair que nous n’avons pas cherché Nico, c’est l’agent qui nous a cherchés.» Dont acte.