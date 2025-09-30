Les mots de Luis Enrique avant le match entre le FC Barcelone et le PSG.

À la veille du choc de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG, Luis Enrique était présent en conférence de presse et s’est exprimé sur la rencontre à venir. S’il a commencé en remerciant Nasser al-Khelaïfi pour sa décision de mettre le nom de la Fundación Xana (sa fille décédée) sur le maillot parisien, il a également évoqué ce match forcément particulier face à son ancien club.

Luis Enrique heureux de revenir au Barça

« Je suis heureux de revenir, c’est ma maison. J’y ai fait l’essentiel de ma carrière de joueur et d’entraîneur. Ce n’est pas le Camp Nou mais c’est un beau stade, j’y ai joué les JO 92. C’est très spécial d’être ici », a confié l’entraîneur espagnol, visiblement ému de retrouver des lieux qui ont marqué son parcours.

À propos du match qui s’annonce, Luis Enrique se montre respectueux mais confiant : « Je peux dire que ce sera un joli match. Quand tu as deux équipes avec la fierté de jouer l’attaque, qui veulent prendre le ballon. Pedri je le connais bien et c’est un joueur incroyable. J’aime voir le Barça jouer et spécialement un joueur comme Pedri. »

« Pedri c’est sans aucun doute Harry Potter »

L’ancien coach du Barça a même profité de la comparaison entre le prodige catalan et… Harry Potter : « Je pense que Pedri me connait très bien, il sait très bien ce qu’on faisait en sélection. Pour moi Pedri c’est sans aucun doute Harry Potter. Et j’espère qu’il n’apportera pas sa baguette magique demain. On va faire de notre mieux pour qu’il participe le moins possible [au jeu du Barça]. Mais il va participer parce que le Barça ce n’est pas que lui, c’est aussi Frenkie De Jong au milieu de terrain, c’est Cubarsi derrière et c’est Lamine Yamal. C’est tout une série de joueurs de haut niveau. Mais le match présente une motivation particulière. C’est difficile de gagner contre une équipe qui est très bonne à la maîtrise du ballon. Ils ont eu de très bons résultats l’année dernière et ils font une bonne saison cette année. »

Concernant la gestion de ses joueurs, notamment au milieu, Luis Enrique a voulu rester prudent : « Il faut attendre l’entraînement de ce soir. Je ne sais pas. Notre mentalité, ce n’est pas de prendre de risques avec nos joueurs. La décision ce sont les joueurs aussi qui la prendront. C’est un match important mais pas un match déterminant. On va faire la séance d’entraînement et demain au réveil on verra le feeling des joueurs. Il y a plusieurs joueurs qui peuvent jouer ou pas mais on verra leur feeling demain. »

Ce retour à Barcelone s’annonce donc sous le signe de l’émotion et de la prudence, avec un Luis Enrique conscient de la force de son ancien club mais prêt à livrer une bataille tactique intéressante.

Propos rapportés par RMC Sport.