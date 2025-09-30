FC Barcelone – PSG : Flick refuse la vengeance et met un gros coup de pression à Yamal
FC Barcelone – PSG : Flick refuse la vengeance et met un gros coup de pression à Yamal
William Tertrin
30 septembre 2025

Les mots d’Hansi Flick à la veille du choc de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG.

À la veille du choc attendu en Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG, Hansi Flick a livré ses impressions sur l’état de son équipe et sur l’importance du rendez-vous. L’entraîneur du FC Barcelone a insisté sur l’ampleur du défi qui attend ses joueurs, tout en appelant au calme et à la discipline.

Flick écarte l’idée d’une revanche

Conscient de la valeur de l’adversaire, Flick n’a pas caché son admiration : « C’est une compétition différente. Nous affrontons la meilleure équipe de la saison dernière, avec des joueurs fantastiques, un grand entraîneur. J’aime beaucoup leur style, c’est un grand défi et nous avons hâte de jouer ce match. »

Le technicien refuse d’évoquer une quelconque revanche (deux éliminations de suite face au PSG en LDC), préférant se projeter uniquement sur ce choc : « Nous sommes le Barça et nous aimons être favoris en Ligue des champions, mais nous savons que le chemin est très long et qu’un adversaire spectaculaire nous attend. Je ne pense pas au dernier match contre le PSG, car nous devons nous concentrer sur celui-ci. Le passé est différent du moment actuel. Tout a complètement changé. »

« Nous devons jouer au plus haut niveau dès le début »

Privé de plusieurs cadres (Raphinha, Joan Garcia, Gavi, Fermin Lopez), Flick relativise néanmoins : « Avec ce calendrier, cela fait partie de notre travail. Il faut gérer les blessures. Ce n’est pas bon non plus pour les joueurs. Nous aimerions tous pouvoir compter sur tout l’effectif. Il y a de grands joueurs qui ne seront pas là. Dans chaque équipe il y a de la qualité et demain, on verra un grand match. »

Le coach allemand rappelle l’exigence de la compétition : « On ne peut pas vouloir marquer le deuxième but avant le premier. Nous devons respecter notre plan de jeu. C’est toujours une question de positionnement, de contrôle du ballon. Demain, ce ne sera pas facile parce qu’ils aiment beaucoup presser. Ils savent dominer avec le ballon. Nous devons jouer au plus haut niveau dès le début. C’est la Ligue des champions. »

« Yamal est exceptionnel, mais… »

Également interrogé sur son jeune prodige Lamine Yamal, Flick a tenu à tempérer l’euphorie : « Je n’aime pas le “super, super, super…”. Il est exceptionnel, mais il y a d’autres joueurs exceptionnels dans l’équipe. Il a 18 ans et doit aussi se concentrer sur les efforts. Ce n’est pas toujours facile. Le talent permet d’aller jusqu’à un certain point, mais pour passer au niveau supérieur, un ou deux échelons de plus, il faut travailler dur. Ce n’est pas seulement jouer avec le ballon, il faut aussi défendre. C’est ce que nous demandons à tous les joueurs, pas seulement à lui. C’est un grand joueur avec le ballon et c’est ce qui fait la différence. »

Propos rapportés par Marca.

