Barça-PSG, ce sera finalement sans le Géorgien…

Mercredi, le PSG sera à Barcelone pour la deuxième journée du tour de Ligue de la C1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il sera loin de présenter son meilleur visage ! Ousmane Dembélé ne reviendra qu’après la trêve internationale, et Marquinhos est lui aussi forfait, tout comme Désiré Doué, insuffisamment remis de sa blessure au mollet. Et Khvitcha Kvaratskhelia ne sera pas de la partie lui non plus.

Kvara ne s’est pas entraîné

Au contraire de Vitinha, qui souffre d’une lésion musculaire depuis samedi et devrait en revanche tenir sa place, le Géorgien, qui n’a pas participé à l’entraînement ce lundi au Campus PSG, est forfait selon RMC. « Le staff parisien ne veut prendre aucun risque avec l’état de forme de son attaquant. Il devrait être opérationnel pour le prochain match de championnat à Lille. Les milieux de terrain portugais Vitinha et Joao Neves seront, eux, bien présents en Catalogne », annonce le média.