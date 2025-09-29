La direction du PSG aurait pris la décision de renforcer l’effectif en janvier afin de pallier au mieux aux nombreuses blessures touchant ses joueurs.

Chaque match qui passe apporte son lot de mauvaises nouvelles au PSG. Les joueurs tombent comme des mouches, conséquence logique d’une saison 2024-25 complètement folle au cours de laquelle le club sera allé au bout de toutes les compétitions sans subir de gros pépins physiques. Désiré Doué et Ousmane Dembélé ont été les premiers à être touchés, lors de la trêve internationale du début du mois, et depuis, c’est l’hécatombe.

Martim Fernandes (FC Porto) ciblé ?

Selon le compte X PSGInside-Actus, la direction du PSG a bien conscience que l’effectif risque d’être frappé par les blessures pendant plusieurs mois. Elle a donc pris la décision de se renforcer en janvier, reconnaissant par la même occasion que sa décision de limiter le recrutement cet été n’était pas la bonne. Elle ciblerait un joueur par ligne. En défense, la priorité serait de trouver un remplaçant à Achraf Hakimi, qui joue tous les matches et qui, en plus, sera absent en janvier et février car il participera à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc.

La priorité au poste de latéral droit se nomme Martin Fernandes, jeune de 19 ans évoluant au FC Porto. Une piste qui ne surprendra personne étant donné que le responsable du recrutement Luis Campos regarde en priorité du côté de son pays… Fernandes était titulaire lors du Mondial des Clubs cet été mais ne l’est plus depuis le début de la saison. Sa cote est de 12 M€, selon Transfermarkt. Les pistes pour les autres postes n’ont pas été révélées.