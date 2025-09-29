Après le choc face au PSG mercredi, le sélectionneur espagnol, Luis De La Fuente, dévoilera la liste des joueurs retenus pour les prochains matches. Lamine Yamal pourrait refuser d’y aller…

Il n’aura suffi que d’une minute à Lamine Yamal pour faire la différence, dimanche, contre la Real Sociedad (2-1). Entré à la 58e minute, l’ailier du FC Barcelone a tout de suite percuté dans son couloir, a vu un premier centre renvoyé mais a récupéré le ballon et a expédié un caviar sur la tête de Robert Lewandowski (59e). Après deux semaines et demi de repos forcé suite à l’aggravation d’une gêne au pubis avec la sélection espagnole, l’ailier est de retour. Il devrait être titularisé pour affronter le PSG en Champions League. Mais après ce choc, il pourrait aussi se retrouver au cœur d’une grosse polémique.

Yamal invité à refuser la sélection espagnole en octobre

Car la semaine prochaine, c’est déjà le retour des équipes nationales, engagées dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur espagnol, Luis De La Fuente, devrait communiquer la liste des joueurs retenus jeudi ou vendredi. Va-t-il retenir Lamine Yamal pour affronter la Géorgie le 11 et la Bulgarie le 14 octobre, les deux fois à domicile ? Ce serait logique vue l’importance du Barcelonais. Mais des voix s’élèvent déjà pour demander au Barça de ne pas libérer son joueur. Ainsi, le journaliste d’El Chiringuito Jota Jordi a dit clairement : « Lamine ne doit pas aller en sélection ».

Sauf que le refus d’une sélection entraîne automatiquement une suspension pour le joueur en question. A moins que Luis De La Fuente ait l’intelligence de se priver de son meilleur joueur pour les deux prochains matches, on se dirige donc vers une grosse polémique entre le FC Barcelone et la sélection espagnole !