Dans la presse espagnole du jour, il est essentiellement question du sacre de Marc Marquez en MotoGP et de la victoire du FC Barcelone sur la Real Sociedad (2-1), mais pas du tout du Real Madrid !

Marca : remontada et première place pour le Barça

Une fois n’est pas coutume, pas un mot sur le Real Madrid en Une de Marca ! Comme chez tous les autres quotidiens sportifs espagnols, c’est le neuvième sacre mondial de Marc Marquez qui est mis en avant. Tout en bas, il est un peu question de la victoire du FC Barcelone sur la Real Sociedad (2-1) hier, qui a permis aux Blaugranas de reprendre les commandes de la Liga.

AS : thérapie à 30.000 pieds

AS évoque légèrement les Merengue, qui ont voyagé hier au Kazakhstan, plus long voyage de leur histoire pour disputer un match de Coupe d’Europe. A l’autre bout du continent, les hommes de Xabi Alonso espèrent oublier leur déconvenue dans le derby madrilène (2-5) samedi.

Sport : le meilleur de la Liga

Sport a divisé sa Une en deux avec, en haut, « le meilleur du monde » pour commenter le titre de Marquez et, en bas, « le meilleur de la Liga » pour célébrer la victoire barcelonaise sur la Sociedad.

Mundo Deportivo : le Barça, nouveau leader

A l’instar de Sport, MD a choisi une photo de Robert Lewandowski, célébrant son but avec Lamine Yamal, qui lui a offert un caviar. Il n’aura fallu qu’une minute au jeune ailier, revenu de blessure et entré en seconde période, pour faire la différence !