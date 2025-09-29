Le jeune attaquant du FC Barcelone, Lamine Yamal, vit un joli conte amoureux avec la chanteuse argentine Nicki Nicole. Mais la famille du joueur, soucieuse de sa carrière, ne voit pas cette relation d’un bon œil, ajoutant une tension au couple très médiatisé.

La romance entre Lamine Yamal et Nicki Nicole fait rêver les fans, mais elle rencontre quelques obstacles… en coulisses. Selon le journaliste Roberto Antolín, le père de Lamine Yamal ne connaît pas Nicki Nicole et n’a aucun intérêt à la rencontrer. « La famille est contre la relation », explique Antolín. Cette opposition n’est pas dirigée contre la chanteuse, mais plutôt par souci pour la carrière du jeune joueur. La famille souhaite que Yamal, encore très jeune, reste concentré sur le football et ne se laisse pas distraire par sa vie sentimentale.

Yamal, originaire d’un quartier modeste de Barcelone, a connu une enfance difficile. Sa famille, qui l’a soutenu malgré les épreuves, voit d’un œil inquiet sa célébrité croissante et la médiatisation de sa relation. Pour eux, toute distraction pourrait nuire à son développement et à ses objectifs sportifs, ce qui explique leur réticence.

Malgré cela, Nicki Nicole affiche son bonheur. Lors d’un récent événement à Barcelone, la chanteuse a confié aux journalistes qu’elle se sentait « très heureuse » et « très amoureuse ». Quand une chroniqueuse lui a demandé si elle était amoureuse de Lamine Yamal, elle a simplement éclaté de rire, couvert sa bouche de la main et quitté le lieu avec malice, illustrant la complicité et la légèreté du couple malgré les tensions familiales.